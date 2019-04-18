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18.04.2019
Деловая газета "Взгляд"

Корабли и ракетные комплексы ЧФ уничтожили условного противника

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Smetliviy_SKR
СКР "Сметливый". Источник: forum.fraza.ua.

Ударная группировка кораблей Черноморского флота вместе с самолетами морской авиации флота и 4-й армии ВВС и ПВО, а также береговыми ракетными комплексами "Бал" и "Бастион" провели учения по уничтожению тактических групп и одиночных кораблей условного противника.

В учениях участвовали 10 кораблей и судов обеспечения, два звена самолетов Су-30 и Су-27, до 20 единиц боевой техники, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу флота.

"По замыслу учения, экипажи сторожевого корабля "Пытливый" и малого ракетного корабля "Мираж", выполняющие задачи в море, обнаружили корабельную группу условного противника и взяли ее на сопровождение", – говорится в сообщении.

Чтобы усилить группу кораблей флота, сторожевой корабль "Сметливый", ракетные катера "Ивановец" и Р-60 вышли из пунктов базирования, а по команде центра управления ЧФ в воздух подняли морскую авиацию с аэродромов Крыма. Также готовились к атаке условного противника дивизионы мобильных береговых ракетных комплексов.

Во время учений было отработано взаимодействие по обмену данными и распределению обнаруженных целей, чтобы нанести ракетные и бомбовые удары. По морским целям стрельбу вели электронными пусками.

Согласно сообщению пресс-службы, все условные цели были уничтожены. После учений корабли, самолеты и ракетные комплексы вернулись к местам своего базирования.

Ранее моряки Черноморского флота провели в Крыму учения по безопасности судоходства.


Анастасия Норина

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Продукция
Бал РК
Бастион
Су-27
Су-30
Проекты
1135 Буревестник
Военные учения
ЧФ
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