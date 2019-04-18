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18.04.2019
РИА Новости

И.о. главы Пентагона встретился с министром обороны Турции

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Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шэнахан. Архивное фото
Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шэнахан. Архивное фото.
Источник изображения: © AP Photo / Evan Vucci

ВАШИНГТОН, 17 апр – РИА Новости. Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шэнахан во вторник обсудил в Пентагоне с министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром вопросы двустороннего сотрудничества, сообщает пресс-служба американского ведомства.

"Лидеры встретились как стратегические партнеры. Они сосредоточили свое обсуждение на интересах, а не на позициях, и на важности американо-турецкого сотрудничества на двусторонней основе и в качестве союзников по НАТО в достижении взаимной безопасности и экономического процветания для обеих стран и всего региона", - говорится в сообщении.

Встреча глав оборонных ведомств прошла на фоне обострения отношений США и Турции из-за планов Анкары закупить российские зенитно-ракетные комплексы С-400.

Ранее Турция заявила, что не откажется от планов покупать С-400 и что первая партия систем ПВО должна поступить в страну в июле. США заявляют, что системы С-400 несовместимы со стандартами НАТО, грозят санкциями за их возможное приобретение и не раз говорили, что могут задержать или отменить процесс продажи Турции новейших самолетов F-35. Турция является одним из участников международной программы США по созданию F-35.

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С-400 Триумф
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