США на фоне последних аварий с F-35 перебросили новейшие истребители-бомбардировщики на Ближний Восток

ВВС США впервые перебросили на Ближний Восток новейшие истребители-бомбардировщики F-35A для поддержки сил Международной антитеррористической коалиции.

Самолеты прибыли на авиабазу "Аль-Дафра" в Объединенных Арабских Эмиратах для обеспечения развертывания двух авиакрыльев, состоящих из F-35A. Об этом сообщили ВВС США на своем сайте.

"Военнослужащие 388-го и 419-го истребительных авиакрыльев (ВВС США) размещены на авиабазе "Аль-Дафра" для поддержки миссии Центрального командования ВВС США на Ближнем Востоке. Самолет (с ними) прибыл в ОАЭ 15 апреля", - говорится в документе.

"Мы добавляем в наш арсенал новейшую систему вооружения - F-35A, которая значительно повышает возможности коалиции. Эффективность и живучесть, которыми обладает этот самолет, позволит объединенным силам повысить безопасность и стабильность на всем театре (боевых) действий, а также сдержит агрессоров", - отметил глава Центрального командования ВВС США генерал-лейтенант Джозеф Гуастелла.