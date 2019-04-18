Китай готов помочь Таджикистану в борьбе с экстремизмом и терроризмом - спецпредставитель

Душанбе. 16 апреля. ИНТЕРФАКС - Китай будет оказывать помощь Таджикистану в борьбе с новыми вызовами и угрозами, заявил спецпредставитель по борьбе с терроризмом и внешней безопасности КНР Чэн Гопин на встрече с министром внутренних дел республики Рамазоном Рахимзода.

"Спецпредставитель по борьбе с терроризмом и внешней безопасности КНР н Чэн Гопин отметил, что Таджикистан стоит на передовой линии борьбы с новыми вызовами и угрозами, и китайская сторона готова к сотрудничеству, и всегда будет оказывать свою помощь", - говорится в сообщении пресс-центра МВД республики.