Турция рассчитывает, что США не будут вводить санкции по ее сделкам с Ираном и Россией

Стамбул. 16 апреля. ИНТЕРФАКС - Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын во вторник заявил, что в Анкаре рассчитывают на гарантии Вашингтона, что Турция не попадает под американские санкции из-за закупок нефти у Ирана или вооружений у России, сообщает Associated Press.

При этом, по его словам, власти Турции не уверены, что эти гарантии им предоставят, однако Анкара предоставила достаточно доводов, чтобы ее просьба была удовлетворена.

В следующем месяце истекает отведенный американскими властями Турции срок, в рамках которого Вашингтон не будет применять санкции против Анкары за нефтяные сделки с Ираном. Турецкие власти рассчитывают на продление этого срока.