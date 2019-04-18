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18.04.2019
Интерфакс-АВН

Турция рассчитывает, что США не будут вводить санкции по ее сделкам с Ираном и Россией

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Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи. 8 апреля 2019
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи. 8 апреля 2019.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Филиппов

Стамбул. 16 апреля. ИНТЕРФАКС - Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын во вторник заявил, что в Анкаре рассчитывают на гарантии Вашингтона, что Турция не попадает под американские санкции из-за закупок нефти у Ирана или вооружений у России, сообщает Associated Press.

При этом, по его словам, власти Турции не уверены, что эти гарантии им предоставят, однако Анкара предоставила достаточно доводов, чтобы ее просьба была удовлетворена.

В следующем месяце истекает отведенный американскими властями Турции срок, в рамках которого Вашингтон не будет применять санкции против Анкары за нефтяные сделки с Ираном. Турецкие власти рассчитывают на продление этого срока.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Иран
Россия
США
Турция
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