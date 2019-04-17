Военные меры: как Пентагон сдержит Россию в Венесуэле

CNN: Пентагон изучает решения по "сдерживанию России" в Венесуэле

США будут сдерживать "российское, китайское и кубинское влияния" на правление президента Венесуэлы Николаса Мадуро военными мерами, которые Вашингтон сейчас и разрабатывает, сообщают СМИ. Уточняется, что средствами сдерживания могут быть военно-морские учения американской армии в регионе. США регулярно обвиняют Россию во вмешательстве в дела Венесуэлы, но в Москве подчеркивают, что на это есть законные основания.

Вашингтон разрабатывают военные решения для сдерживания "российского, китайского и кубинского влияния" на правление президента Венесуэлы Николаса Мадуро, передает CNN со ссылкой на источник.

Как сообщает телеканал, разработать варианты "сдерживания" было поручено после заседания в Белом доме, в ходе которого советник президента по нацбезопасности Джон Болтон обсудил ситуацию в Венесуэле с исполняющим обязанности главы Пентагона Патриком Шанаханом.

Собеседник CNN уточнил, что предварительную работу в данном направлении ведет объединенный комитет начальников штабов, осуществляющий планирование будущих военных операций. В этом вопросе он взаимодействует с Южным командованием, которое осуществляет надзор за любым военным вмешательством в южном полушарии.

Средства сдерживания, отмечает источник, могут включать военно-морские учения американской армии в регионе.

Идея этого предприятия заключается в том, чтобы поставить под сомнение "любую российскую, кубинскую или китайскую точку зрения, что они могут иметь беспрепятственный доступ к региону", пояснил телеканал.

О российском "вмешательстве" в дела Венесуэлы в США говорят регулярно. Такое обвинение последний раз предъявил Москве госсекретарь США Майк Помпео 13 апреля, подчеркнув, что у нее "не было права на это".

"Россия вмешалась. Они пошли против руководства Венесуэлы. Они вмешались без права на это. У них нет согласия от венесуэльского народа быть там", - сказал Помпео в эфире телеканала Mega TV.

Более того, по мнению Помпео, Россия представляет угрозу для всех стран Латинской Америки. По этой причине, выступая 12 апреля в Чили, он предостерег их от влияния со стороны Москвы. К тому же он заявил, что открытие российской стороной в Венесуэле тренировочного центра "выглядит как провокация". Речь идет о вертолетном центре, церемония открытия которого состоялась в Боливарианской республике 29 марта. Там, по задумке, венесуэльские летчики смогут научиться управлять вертолетами Ми, сообщили в пресс-службе "Рособоронэкспорта".

По заявлению Помпео, которое он сделал 5 апреля в ходе пресс-конференции по итогам министерской встречи НАТО, у США уже готов "ответ" на присутствие российских военных в Венесуэле.

"Мы говорили об этом в контексте других усилий России по всему миру - на Украине, продолжающейся злонамеренной деятельности России в Сирии, Венесуэле, [в контексте того, что] они сделали в Азовском море. В каждом случае мы делаем все, что можем, чтобы дать коллективный ответ. В случае Венесуэлы США и их ответ тоже готовы", - предупредил американский госсекретарь.

"Не удивлены также и политически ангажированным заявлением генерального секретариата Организации американских государств, в котором Россию беспричинно обвиняют в "военном вторжении на территорию Венесуэлы" и нарушении венесуэльского суверенитета", - сказала Захарова.

К тому же она обратила внимание, что российская сторона развивает взаимодействие с Венесуэлой в строгом соответствии с конституцией Боливарианской Республики. Она подчеркнула, что пребывание российских специалистов на территории страны регулируется Соглашением между правительством РФ и правительством Венесуэлы о военно-техническом сотрудничестве, которое было подписано еще в мае 2001 года.

Впрочем, на Вашингтон эти доводы не действуют. В конце марта шаги, направленные против российского присутствия в Венесуэле, были предприняты и в нижней палате американского конгресса. Палата представителей Соединенных Штатов поддержала законопроект, предусматривающий разработку в кратчайшие сроки стратегии по борьбе с влиянием России в Венесуэле.

Документ предусматривает, что правительство США установит контроль над покупкой российскими компаниями активов венесуэльских нефтяных компаний.

Также предполагается запретить выдачу виз гражданам, которые работают от имени российского правительства.

Но в России угрозы ввести новые санкции за сотрудничество с Венесуэлой назвали нелепыми. "Попытки пугать российскую сторону санкциями за легитимное сотрудничество с Венесуэлой выглядят нелепо. Их по разным поводам Вашингтоном вводилось такое множество, что Москва просто сбилась со счета и перестала обращать на них внимание", - приводится комментарий Марии Захаровой на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Лидия Мисник