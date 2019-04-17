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17.04.2019
Военное обозрение

МО Турции: F-35 Израиля соприкасаются с С-400 в САР, но к Израилю претензий нет

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С-400, приобретенные Турцией у России встанут на защиту Анкары и Стамбула. С таким заявлением выступил министр обороны страны Хулуси Акар.

Источник изображения: topwar.ru

Министр национальной обороны, общаясь с журналистами во вторник, 16 апреля относительно поставок российского зенитного ракетного комплекса С-400 заявил, что система встанет на защиту двух главных городов страны - Анкары и Стамбула.

Свои комментарий министр дал во время важного для Турции визита Акара в Вашингтон. Министр подчеркнул, что крайне ценит ту связь, которую ему удалось наладить в столице США в процессе разрешения кризиса вокруг закупки российской системы противовоздушной обороны. Он также отметил, что надеется разрешить конфликт.

Турция сегодня напоминает, что столкнулись с серьезными воздушными и ракетными угрозами, которые и побудили ее заключить контракт с Россией

- обозначил Хулуси Акар.

Министр обороны также выделил, что контракты по С-400 и F-35 не могут быть взаимосвязаны.

Никто не высказывает опасения, когда F-35 соприкасается с С-400 в САР, когда там действуют израильские ВВС. Если Соединенные Штаты потребуют, мы внесем изменения в параметры наших С-400. Но только в случае, если Америка докажет наличие угрозы

- заявил турецкий чиновник.

В МО Турции подчеркнули, что в отношении Израиля, который по линии военных ведомств контактирует с РФ, претензии не высказываются, в том числе по применению F-35 в той самой зоне действия ЗРК С-400.

Турция обещает не интегрировать российские комплексы в систему обороны НАТО, так как С-400 является частью местной системы ПВО.

По словам представителя Анкары, в случае возобновления поставок F-35 будут дислоцированы на авиабазе в городе Малатье.

Турецкое правительство негативно относится к увязыванию вопроса о приобретении американского истребителя пятого поколения с поставкой С-400, которая, по уверениям Анкары, состоится несмотря ни на что.

Предварительно Турция собирается получить 4 комплекса С-400 "Триумф", предназначенного для уничтожения целей средней и большой дальности. Общая сумма контракта, заключенного в 2017 году, составляет около 2,5 миллиардов долларов. Основная часть - кредитные средства самой России.

На вопрос журналистов о перспективе перепродажи данной системы третьей стороне турецкий министр заметил, что такой вопрос не стоит. Также он твердо заметил, что с Анкарой не стоит разговаривать с позиции силы и оказывать на нее давление.

Несмотря на ожидание поставок С-400, Турция продолжает переговоры с Соединенными Штатами о поставках ЗРК Patriot.

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  • В новости упоминаются
Кредитование
Страны
Израиль
Россия
Сирия
США
Турция
Продукция
F-35
Patriot ЗРК
С-400 Триумф
Проекты
NATO
Истребитель 5 поколения
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