Пентагон начал разработку "средств сдерживания" России в Венесуэле

Американское Минобороны в настоящее время занято разработкой новых военных решений, направленных на сдерживание российского, китайского и кубинского "влияния" на действующие власти Венесуэлы. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник в Пентагоне.

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По данным источника, приказ о разработке военных средств сдерживания был отдан еще на прошлой неделе сразу же после прошедшего в Белом доме обсуждения. По итогам совещания .о. главы американского Минобороны Патрик Шенахан получил от советника президента США по национальной безопасности Джон Болтон поручение по разработке идеи по разрешению кризиса в Венесуэле. Предварительная работа по решению данной проблемы ведется объединенным комитетом начальников штабов и Южным командованием.

Отмечается, что в качестве одного из средств сдерживания рассматривается проведение военно-морских учений ВМС США в данном регионе. Основная идея разрабатываемых средств сдерживания - показать России, Китаю и Кубе, что они не имеют беспрепятственного доступа к Венесуэле.

Ранее США глава американского Госдепа Майк Помпео, отвечая на вопросы журналистов, подтвердил, что Вашингтон не исключает проведения военной операции по смещению Николаса Мадуро и передачи власти "законному президенту" Хуану Гуайдо в случае, если "все средства мирного урегулирования ситуации в Венесуэле будут исчерпаны".

США обвинили Россию во вмешательстве во внутренние дела Венесуэлы после того, как в аэропорту Каракаса совершили посадку два военно-транспортных самолета ВКС России, доставивших в Венесуэлу российских военнослужащих во главе с высокопоставленным офицером.