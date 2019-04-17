Анвар Азимов: Не вызывает сомнений, что НАТО — это самый успешный альянс в истории, но только в деструкции ( Jutarnji list, Хорватия)

Не вызывает сомнений, что НАТО — самый успешный союз в истории. Об этом говорят результаты его военных авантюр, в которые страны НАТО ввязывались в последние 20 лет вопреки международному праву. Так ответил российский посол в Хорватии Анвар Азимов американскому послу в этой же стране. А без «российской угрозы» НАТО вообще лишена всякого смысла, потому что только и делает, что борется с мифической «угрозой с Востока».

Российский посол отвечает своему американскому коллеге

Не вызывает сомнений, что НАТО - самый успешный союз в истории. Об этом говорят результаты его военных авантюр, в которые страны НАТО ввязывались в последние 20 лет вопреки международному праву и без соответствующих санкций Совета безопасности ООН.

Возьмем, например, Афганистан. Сегодня, после 17 лет присутствия и многотысячных миссий НАТО в этой стране, от 50 до 70% ее территории контролирует "Талибан" (запрещенная в РФ организация - прим. ред.). Удивляет непревзойденный уровень безопасности в Афганистане: по данным ООН, в 2018 году в ходе военных операций погибли 3,8 тысяч мирных жителей, в том числе тысяча детей. 24% из них погибли из-за действий правительственных сил и сил международной миссии.

Есть и неожиданные успехи в сельском хозяйстве. За время присутствия США и НАТО в Афганистане производство опиума выросло в несколько десятков раз, и маковые плантации занимают уже не 7,6 тысяч гектаров, как прежде, а все 329 тысяч гектаров. Если в мире исчезнет опиумный мак, то запасов афганского героина, который накопился за время присутствия НАТО, хватит для мирового потребления на протяжении еще как минимум десяти лет.

Великолепной вехой в истории Североатлантического альянса является свержение Каддафи в Ливии. По данным ООН, в ходе массированных бомбардировок гражданских объектов - школ, мечетей, учебных заведений - во имя свободы и демократии были убиты около 500 человек и ранены две тысячи. Страна оказалась на грани распада. По прошествии восьми лет граждане Ливии, которую раздирает гражданская война, не могут сдержать слов благодарности НАТО за ту стабильность, которую альянс привнес в некогда относительно успешную страну. Не скрывают своих эмоций и жители Италии и Испании, куда не ослабевает поток мигрантов.

Конечно, незабываемые впечатления оставили бомбардировки Югославии в 1999 году. По некоторым оценкам, на землю тогда было сброшено около 15 тонн обедненного урана в количестве, которого хватило бы для создания почти 170 таких же ядерных бомб, как та, которую американцы сбросили на Хиросиму. Из-за переноса по воздуху частиц после взрыва бомб последствия сказываются не только в тех регионах, которые подверглись бомбардировкам, но и на расстоянии более тысячи миль. Но зато Косово в одностороннем порядке провозгласило независимость и стало европейским лидером в области коррупции и международной преступности, торговле наркотиками, людьми, оружием и человеческими органами. Это единственное место в Юго-Восточной Европе, которое беженцы из Африки во время европейского миграционного кризиса в 2015 году предпочли обойти стороной. Вероятно, по соображениям безопасности.

В апреле этого года НАТО исполнилось 70 лет. Солидный возраст как для человека, так и для организации. Несмотря на преклонный возраст, Североатлантический альянс ведет себя так же, как в годы молодости. В то время его первый генеральный секретарь Гастингс Исмей дал очень точное определение главному предназначению НАТО: "Цель НАТО - не допускать Россию в Европу, обеспечивать американское присутствие в Европе и держать Германию в подчиненном положении". По-видимому, это единственное, в чем НАТО преуспел. Основное внимание Североатлантического альянса сегодня сосредоточено на борьбе с мифической "угрозой с Востока". В непосредственной близости от российских границ дислоцируются натовские силы, модернизируется инфраструктура для ускорения доставки подкрепления, проводятся масштабные учения (в 2018 году более 50 тысяч военнослужащих приняли участие в стратегических учениях "Единый трезубец", в ходе которых отрабатывался целый спектр тактик нападения и обороны в условиях низких температур).

Хотя это приносит больше вреда, чем "российская угроза", военные НАТО регулярно провоцируют конфликтные инциденты и пьяные потасовки, по ошибке запускают ракеты с боеголовками (август 2018 года, Эстония), а недавно даже потопили фрегат "Хелге Ингстад" (Helge Ingstad) из-за столкновения с танкером (ноябрь 2018 года, Норвегия).

Без "российской угрозы" НАТО лишен всякого смысла. В Североатлантическом альянсе это поняли задолго до событий на Украине. Страны НАТО не поддержали ни одной российской инициативы, направленной на формирование единой европейской системы безопасности и на ограничение применения силы в международных отношениях. Они отказались ратифицировать Соглашение об адаптации Договора об обычных вооруженных силах в Европе, вышли из Договора об ограничении систем противоракетной обороны (ПРО) и на протяжении десятков лет нарушали Договор об уничтожении ракет средней и малой дальности, чтобы в итоге тоже отказаться от него. По инициативе альянса в 2014 году полностью прекратилось всякое сотрудничество между НАТО и Россией.

Заседания Совета Россия - НАТО возобновились только в 2016 году, но альянс упорно не желает обсуждать с нами вопрос о деэскалации напряженности и предотвращении опасности военного столкновения. Как еще в 2001 году писал бывший советник Белого дома Генри Киссинджер, "НАТО есть и останется по сути своей военным альянсом, цель которого - защита от российского вторжения".

Однако совсем недавно, после череды террористических актов в Европе, самой большой угрозой для безопасности был объявлен международный терроризм, и власти заверили общество в своей готовности сделать все, что в их силах, чтобы отвратить эту опасность. Тут стоит вспомнить, что когда-то к появлению "Аль-Каиды" (запрещенной в России - прим. ред.) привело то, что в Афганистане США привлекали к "сотрудничеству" моджахедов ради достижения краткосрочных целей. Главным "борцом за свободу" тогда был террорист номер один Усама бен Ладен. В результате вторжения в Ирак появилось "Исламское государство" (запрещенное в России - прим. ред.). Но это неважно. Важно, что НАТО не борется и даже не собирается бороться с терроризмом. Ведь в противном случае значительная часть средств, которые выделяются на оборону членами НАТО, не тратилась бы на закупку американского оружия. А это немалые средства.

Для сравнения: общие оборонные расходы стран-членов НАТО в 2018 году составили 1035 миллиардов долларов США. Это в 22 раза больше, чем российский оборонный бюджет (46 миллиардов долларов США), и более половины мировых расходов на оборонные цели. Россия сокращает свои траты на оборону, а президент США Дональд Трамп во время брюссельского саммита НАТО в 2018 году заявил о повышении обязательных расходов на оборону для стран НАТО до четырех процентов ВВП. В марте 2019 года Трамп заявил, что собирается добиться возмещения американцам всех расходов, которые уходят на базирование американских сил в Европе, "плюс 50% за привилегию" американского присутствия (формула "Стоимость плюс 50").

А ведь был период, когда после завершения холодной войны страны-члены НАТО сокращали свои траты на оборону.

"Дивиденды мира" в 2016 году, согласно базе данных SIPRI, составили около 2,6 триллионов американских долларов. Большую часть сэкономленных средств страны тратили на школы, больницы, поддержку экономики.

Чтобы европейские деньги шли не на социально-экономическое развитие или борьбу с реальными угрозами для безопасности, а гарантированно оказывались в руках американских производителей вооружений, США распространяют выдумки о русских хакерах, Солсбери, вмешательстве в выборы, гибридной войне и других угрозах, которые якобы исходят от России. Просто американской оборонной промышленности очень нужны ваши деньги.

Автор статьи - посол Российской Федерации в Хорватии.

Анвар Азимов (Anvar Azimov), посол России в Хорватии