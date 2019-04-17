Jutarnji list (Хорватия): "НАТО сегодня так же важна, как и 70 лет назад"

Посол США в Хорватии о 70-й годовщине основания Североатлантического альянса

Организация Североатлантического договора (НАТО) является самым успешным союзом в истории. Последние 70 лет благодаря НАТО были самым безопасным, самым стабильным и самым благоприятным периодом для его членов. Прежде НАТО сдерживал угрозу Советского Союза в холодной войне, а сегодня борется с гибридными угрозами, таким образом, тогда и сейчас защищая наши народы.

В основе мощи НАТО - единство, соблюдение принципов и внимание к целям, ради которых он был основан. Наша приверженность совместной обороне всех государств-членов НАТО осталась неизменной, как и наша приверженность общим ценностям, таким как демократия, права человека и верховенство закона.

Когда первые 12 союзников подписали Североатлантический договор четвертого апреля 1949 года, президент Трумэн сказал, что члены альянса будут не только защищать свободу от агрессии и применения силы в рамках Североатлантического сообщества, но и активно поддерживать и охранять мир во всем мире. К этому члены НАТО стремятся по сей день. Альянс сыграл историческую роль в сохранении мира и готов опять взять на себя роль гаранта безопасности сегодня, когда он столкнулся с новыми угрозами.

На протяжении десятилетий НАТО сдерживал распространение коммунистических диктатур в Европе и заботился о том, чтобы ужасы, которые мы видели во Вторую мировую войну, больше никогда не вернулись. После холодной войны альянс адаптировался к новым условиям, наладил партнерские отношения с бывшими противниками периода холодной войны и отреагировал на балканский конфликт.

Чуть позже НАТО столкнулся с угрозой терроризма. Когда 11 сентября 2001 года на Соединенные Штаты Америки было совершено нападение, НАТО впервые за свою историю активизировал пятую статью о совместной обороне членов альянса. Авиация союзников по НАТО патрулировала американское воздушное пространство, и союзники выступили плечом к плечу против терроризма в Афганистане. Сегодня члены альянса борются с терроризмом и вместе работают над укреплением союза, столкнувшись с гибридными и кибернетическими угрозами.

Холодная война подошла к концу, однако НАТО сегодня так же важно, как и в 1949 году, поскольку новые вызовы сливаются с прошлыми, а геополитическая обстановка становится все более конкурентной и неопределенной. Вместо того чтобы сотрудничать с нами в борьбе с новыми вызовами, Россия ведет себя агрессивно, вновь угрожая благосостоянию, стабильности и миру, которые мы выстраивали на протяжении последних 70 лет. Россия по-прежнему является серьезнейшей угрозой для суверенитета и независимости некоторых европейских государств, а также для ценностей, объединяющих Запад.

Россия под руководством Владимира Путина наносила удары по нашим демократическим институтам, в том числе избирательной системе, финансовым организациям и гражданской инфраструктуре, применяя новые формы "гибридной войны". Своими кибернетическими действиями Россия также вредила международным организациям, таким как Всемирное антидопинговое агентство и Организация по запрещению химического оружия.

Убийцы, посланные Кремлем, применили боевое отравляющее вещество на территории Великобритании и совершили покушение, в результате которого погиб ее гражданин.

Россия вторглась в суверенные государства, Украину и Грузию, и по-прежнему оккупирует части этих государств, а также угрожает городам и гражданам стран-членов НАТО тем, что размещает и перебрасывает подразделения с ядерными ракетами, нарушая тем самым Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности.

Россия не единственная международная угроза, которой противостоят члены НАТО. Постепенно возвышающийся Китай пытается агрессивными методами распространить свое экономическое и политическое влияние в Европе, чтобы подорвать трансатлантическое единство и установить новые мировые порядки и стандарты. Кроме того, мы не можем игнорировать и проблему, которую представляют такие страны, как Иран и Северная Корея с их непредсказуемыми лидерами и ядерными амбициями. Как уже не раз отмечали союзники, терроризм тоже является серьезной угрозой для наших граждан, а также для международной стабильности и процветания в широком смысле.

Столкнувшись с этими вызовами, Соединенные Штаты Америки остаются верны своим обязательствам по отношению к союзникам. Когда в 2017 году президент Трамп выступал с речью в Варшаве, он сказал прямо: "Американцы понимают, что сильный альянс свободных, суверенных и независимых государств - это лучшая защита для наших свобод и наших интересов". Приверженность защите наших общих ценностей и суверенитету государств-членов НАТО заставила союзников в 2014 году принять решение о повышении расходов на национальную оборону.

Мы обязались выделять не менее двух процентов ВВП на оборону и до 2024 года вложить не менее 20 % этих средств в важнейшие средства обороны.

Увеличивая национальные расходы на оборону, мы также поможем НАТО укрепить наши сухопутные силы, флот и воздушные силы, чтобы они были обучены, должным образом оснащены и готовы бороться с любой угрозой в случае кризиса или конфликта. Мы будем работать над способностью НАТО противостоять гибридным угрозам. Мы также позаботимся о том, чтобы НАТО мог распределять свои ресурсы для оказания поддержки нашим партнерам в борьбе с терроризмом, при стабилизации обстановки кризисных регионах и постараемся снизить риск совершения террористических актов на территории стран-союзников.

НАТО - это союз стран, которые объединились, поскольку, как сказано в Североатлантическом договоре, "преисполнены решимости защищать свободу, общее наследие и цивилизацию своих народов, основанные на принципах демократии, свободы личности и законности". Со дня своего основания НАТО оставался верен своим главным идеалам, и его двери открыты для новых членов, которые разделяют наши ценности и хотят внести свой вклад в нашу совместную оборону. Каждый новый союзник делает нас сильнее, а повышение общей боеспособности НАТО укрепляет способность каждого члена альянса защищать себя и своих союзников, таким образом сохраняя наш мир и благосостояние. В 2019 году НАТО отмечает годовщину вступления новых союзников из стран Центральной и Восточной Европы, а также готовится принять в свой состав Северную Македонию, которая станет его 30-м членом. Вместе с тем НАТО остается предан партнерским государствам.

Союзники по НАТО преданы нашей коллективной обороне и защите наших свобод. Вместе мы должны продолжать вкладываться в национальную оборону, расширять и модернизировать наш арсенал и поддерживать стремление НАТО к обеспечению безопасности и защиты наших граждан. Союзники по НАТО расширяют свои возможности. Вместе мы будем сильнее и будем лучше подготовлены, чтобы НАТО оставался защитником мира и благосостояния в ближайшие 70 лет и дольше.

Автор статьи - посол Соединенных Штатов Америки в Хорватии

Роберт Кохорст (Robert Kohorst), посол США в Хорватии

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