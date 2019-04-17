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17.04.2019
Российская газета

Бесполезные ракеты: зачем США поставляют на Украину "Гарпуны"

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Источник изображения: US Navy/ Lt. Bryce Hadley

Поставки Украине американских противокорабельных ракет "Гарпун" имеют скорее символическое значение. Российские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) могут без труда сбить их с намеченной цели.

К такому выводу пришло китайское издание "Феникс" (перевод статьи доступен на портале "ИноСМИ"). США объявили о намерении расширить поставки вооружения Украине в начале года на фоне инцидента в Керченском проливе в ноябре. Тогда, напомним, погранслужба ФСБ задержала два артиллерийских катера ВМС Украины "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу" за нарушение границы. По некоторым данным, теперь американцы намерены предоставить Украине ракеты "Гарпун" старого образца.

Они были приняты на вооружение еще в 1977 году, и такую подмогу можно считать скорее "моральным успокоением украинцев", считает китайское издание. Дело в том, что скорость ракеты не превышает 0,85 Маха, и современные средства ПВО позволяют легко ее обнаружить. А у ответственных за РЭБ подразделений есть время в запасе, чтобы воздействовать на приближающуюся угрозу и сбить ее с цели. К тому же шансы на выживание "Гарпуна" сокращает еще и тот факт, что система наведения в ракете единственная.

Получается, что красивая внешне ракета оказывается совершенно бесполезной. Таким образом США демонстрируют всю свою суть: одним движением они продают свое оружие, помогают Украине и создают политическое давление на Россию. Однако в итоге оказывается, что военная угроза, которую для РФ представляют эти ракеты, весьма ограничена.


Алексей Иванов

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Китай
Россия
США
Украина
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Harpoon ПКР
Проекты
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