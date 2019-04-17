Путин потребовал разобраться с ценами на работы и скорее завершить стройку Восточного

Президент уточнил, что ему неоднократно докладывали о том, что ни одна компания не берется за завершение работ в связи с ценообразованием

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Строительство космодрома Восточный должно быть завершено в ближайшее время, для этого нужно как можно скорее разобраться с контрактацией работ и ценообразованием на них. Такую задачу президент РФ Владимир Путин поставил на заседании Совбеза РФ.

Путин назвал одной из ключевых задач "развитие наземной инфраструктуры, включая более активное использование космодрома Плесецк и завершение второй очереди космодрома Восточный". "Здесь правительству нужно обратить внимание на расценки", - сказал он. Президент уточнил, что ему неоднократно докладывали о том, что ни одна компания не берется за завершение работ в связи с ценообразованием.