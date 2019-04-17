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17.04.2019
ТАСС

Путин потребовал разобраться с ценами на работы и скорее завершить стройку Восточного

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Стартовый комплекс космодрома Восточный
Стартовый комплекс космодрома Восточный.
Источник изображения: © Юрий Смитюк/ТАСС

Президент уточнил, что ему неоднократно докладывали о том, что ни одна компания не берется за завершение работ в связи с ценообразованием

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Строительство космодрома Восточный должно быть завершено в ближайшее время, для этого нужно как можно скорее разобраться с контрактацией работ и ценообразованием на них. Такую задачу президент РФ Владимир Путин поставил на заседании Совбеза РФ.

Путин назвал одной из ключевых задач "развитие наземной инфраструктуры, включая более активное использование космодрома Плесецк и завершение второй очереди космодрома Восточный". "Здесь правительству нужно обратить внимание на расценки", - сказал он. Президент уточнил, что ему неоднократно докладывали о том, что ни одна компания не берется за завершение работ в связи с ценообразованием.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Восточный Космодром
Плесецк
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