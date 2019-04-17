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17.04.2019
ТАСС

Источник: второй ракетный корабль проекта 22800 может выйти на испытания в середине мая

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Малый ракетный корабль проекта 22800 "Шквал"
Подготовленный к спуску на воду на АО "Ленинградский судостроительный завод "Пелла" третий строящийся для ВМФ России малый ракетный корабль проекта 22800 "Шквал" с заводским номером 253. На корабле установлен новый корабельный зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-М". Отрадное (Ленинградская область), 05.05.2018.
Источник изображения: АО "Ленинградский судостроительный завод "Пелла"

Собеседник агентства заявил, что пока на корабле подключают главные двигатели

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Судостроительный завод "Пелла" (Санкт-Петербург) заканчивает пуско-наладочные работы главных двигателей малого ракетного корабля (МРК) "Тайфун", второго представителя проекта 22800 "Каракурт" - носителя крылатых ракет "Калибр". Корабль может приступить к ходовым испытаниям уже в середине мая, сообщил во вторник ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.

"Сейчас на корабле подключают главные двигатели. Думаю, пока лед не сойдет, корабль никуда не пойдет, скорее всего на ходовые "Тайфун" выйдет в середине мая", - сообщил собеседник агентства.

Другой источник ТАСС в отрасли сообщил, что выход корабля на ходовые испытания может состоятся уже 25 апреля, если на "Пелле" успеют завершить монтаж и подключение силовой установки.

Малый ракетный корабль, заложенный как "Тайфун", является вторым кораблем (первым серийным) проекта 22800. Головной корабль серии "Мытищи" (заложен как "Ураган") вошел в состав Балтийского флота 17 декабря 2018 года.

В разной степени готовности находятся 11 кораблей проекта, включая "Тайфун". Ранее ТАСС сообщал о подписании контракта на строительство еще шести "Каракуртов" для Тихоокеанского флота на верфях Дальнего Востока. Итого общее количество кораблей серии будет доведено до 18 единиц.

Корабли проекта 22800 (шифр "Каракурт") - российская серия многоцелевых ракетно-артиллерийских кораблей ближней морской зоны (малых корветов). Корабли этого проекта, разработанного в 2015 году специалистами АО "Центральное морское конструкторское бюро "Алмаз" (Санкт- Петербург, входит в Объединенную судостроительную корпорацию), имеют водоизмещение около 800 тонн, скорость - свыше 30 узлов. Основное вооружение МРК - восемь ракет "Калибр" и/или "Оникс".

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Продукция
П-800 Оникс
Компании
ОСК
Пелла ОАО
ЦМКБ "Алмаз"
Проекты
22800 МРК
БФ
Калибр КР
ТОФ
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