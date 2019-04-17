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17.04.2019
Интерфакс-АВН

Поставка танков Т-90М в российскую армию начнется в этом году - глава "Уралвагонзавода"

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Танк Т-90. Архивное фото
Танк Т-90. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Максим Блинов

Москва. 16 апреля. ИНТЕРФАКС - Российская армия в этом году начнет получать модернизированные танки Т-90М "Прорыв-3", сообщил во вторник "Интерфаксу" глава корпорации "Уралвагонзавод" Александр Потапов.

"Поставки начнутся", - сказал он, отвечая на вопрос, начнутся поставки танков Т-90М в Вооруженные силы РФ в этом году.

Он не уточнил, сколько именно будет поставлено таких танков.

"Размер партии мы не раскрываем - это вопрос к министерству обороны. У нас есть контрактные обязательства, которые мы должны выполнить строго в сроки, которые определены", - заявил А.Потапов.

Танк разработан в рамках опытно-конструкторской работы "Прорыв-3". Это глубокая модернизация танков типа Т-90 с повышением их боевых и эксплуатационных характеристик.

У Т-90М - новый боевой башенный модуль, который оборудован 125-мм пушкой повышенной живучести и точности. Машина оснащена дистанционно-управляемой пулеметной установкой калибра 12,7 мм. У модернизированного танка - высокоавтоматизированная цифровая система управления огнем, обеспечивающая поиск, распознавание, автосопровождение и поражение целей.

Т-90М "Прорыв" был представлен на прошлогоднем военно-промышленном форме "Армия" в подмосковном парке Минобороны РФ "Патриот".

Ранее представители УВЗ сообщали, что танки Т-90М будут оснащены климат-контролем.

"Новейший российский танк Т-90М впервые в истории советского и российского танкостроения получит установку кондиционирования. Она включена в обязательную комплектацию боевых машин, поставка которых намечена в этом году", - сообщил УВЗ в 2018 в социальных сетях.

Впервые систему кондиционирования получили танки Т-90С, поставленные в Алжир. Теперь такая система включена в штатную комплектацию танков Т-90М, которые получит Минобороны РФ.

В УВЗ заявляли, что танк Т-90М - во многом инновационное изделие: новая башня, всесуточная и всепогодная автоматизированная система управления огнем, усовершенствованная пушка, комплекс динамической защиты последнего поколения.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Алжир
Россия
Продукция
Т-90 "Владимир"
Т-90С
Компании
Минoбороны РФ
Уралвагонзавод
Персоны
Потапов Александр
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