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17.04.2019
ЦАМТО

Компании Huntington Ingalls Industries получила 727,4 млн. долл. на постройку АПЛ класса "Вирджиния" Блок.5

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Спуск на воду атомной подлодки класса Virginia
Спуск на воду атомной подлодки класса Virginia.
Источник изображения: rg.ru

ЦАМТО, 16 апреля. Компания General Dynamics Electric Boat заключила с Huntington Ingalls Industries (HII) дополнительный контракт стоимостью 727,4 млн. долл. для продолжения закупок оборудования с длительными сроками изготовления, необходимых для постройки АПЛ класса "Вирджиния" Блок.5.

АПЛ класса "Вирджиния" строятся в соответствии с соглашением о сотрудничестве, подписанным General Dynamics Electric Boat и HII Newport News Shipbuilding. Новые подлодки придут на смену состоящим на вооружении АПЛ класса "Лос-Анджелес".

С учетом нового соглашения, общая стоимость подписанных с HII контрактов по подготовке к строительству АПЛ класса "Вирджиния" Блок.5 достигла 1,04 млрд. долл. По информации вице-президента Newport News по строительству подводных лодок Дейва Болкара, компания уже приступила к производству оборудования и материалов для АПЛ Блок.5.

В рамках опубликованного 12 марта проекта оборонного бюджета США на 2020 ф.г. командование ВМС США предполагает выделить на программы, связанные с подводными лодками, около 11,6 млрд. долл. Львиная доля (около 9,9 млрд. долл.) приходится на 3 АПЛ класса "Вирджиния" Блок.5.

Как сообщал ЦАМТО, 18 марта командование Военно-морских сил США подписало с General Dynamics Electric Boat контракт стоимостью 2,04 млрд. долл. на закупку оборудования и материалов с длительным сроками изготовления для постройки многоцелевых АПЛ класса "Вирджиния" Блок.5. Соглашение предусматривает подготовку к постройке атомных подводных лодок SSN-802 – SSN-811 класса "Вирджиния".

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Страны
США
Компании
General Dynamics
HII
Проекты
2020-й год
Los Angeles
Virginia АПЛ
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