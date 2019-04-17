Танк Т-14 "Армата" в России ждут не только на парадах

Танки Т-14 "Армата" готовятся к своему очередному участию в Параде Победы на Красной площади. Изначально, экспертов и обычных заинтересованных в модернизации армии и флота россиян переполняли позитивные эмоции после появления этих танков в центре Москвы. Казалось, что пройдёт ещё несколько месяцев - и поставки в войска начнутся. Однако доведение танков до ума растягивается на годы. Но если это вполне объяснимо по той простой причине, что поставлять в войска "сырые" танки как минимум неоправданно, то с числом заказанных танков всё совсем непросто.

Источник изображения: topwar.ru

Прекрасно известно, что изначально речь шла о грандиозных планах по поставкам в войска сотен танков нового поколения. Потом начали считать, и вдруг выяснилось, что бюджет оборонного ведомства страны такой нагрузки попросту не потянет. Курс доллара, санкции.

Рисовалась следующая перспектива: либо скорректировать в сторону уменьшения планы по самим Т-14, либо, сохранив планы в изначальном их варианте, пустить под нож другие программы в сфере оборонно-промышленного комплекса. В итоге коррекция продолжается.

Сегодня уже по-настоящему фантастическими выглядят первоначальные заявления о том, что до 2025 года танковый парк ВС РФ может быть существенно обновлён за счёт закупки более 2 тысяч "Армат". В 2017 году тогдашний зампред правительства России (ныне – глава Роскосмоса) Дмитрий Рогозин говорил, что в сентябре упомянутого (2017) года будет принято окончательное решение по объёмам закупки Т-14 для нужд российских Вооружённых сил. С тех пор прошёл ещё один парад с участием "Арматы", но с окончательными данными пока всё в вопросительном варианте. Так, с 2014 до 2016 заявления перешли от "свыше двух тысяч" до "около ста". С 2016 по 2018-й – от "около ста" до "нескольких десятков".

И что обращает на себя особое внимание, - делается ещё и упор на публикации в индийской прессе относительно того, что в Т-14 "Армата" якобы заинтересована Индия.

В этой связи складывается впечатление, что финансовые возможности Индии становятся чуть ли не главной базой, от которой зависит российское перевооружение. Ведь на Индию обычно уповают и в случае создания истребителей пятого поколения Су-57 – при учёте того, что сама Индия всё ещё не решит, вернуться ли ей в программу FGFA или отказаться от неё окончательно.

Или всё идёт к тому, что скоро объявят о нецелесообразности массового перевооружения танковых частей и соединений РФ на Т-14 с предоставлением перечня причин? А ведь "Армату" в России ждут, и ждут не только на парадах.