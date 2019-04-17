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17.04.2019
ЦАМТО

Анкара предостерегла США от исключения Турции из проекта F-35

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F-35A Lightning II с флагом ВВС Турции
F-35A Lightning II с флагом ВВС Турции.
Источник изображения: xairforces.net

ЦАМТО, 16 апреля. Исключение Турции из международного проекта по созданию истребителя пятого поколения F-35 в долгосрочной перспективе затронет интересы США.

Об этом, как передает "РИА Новости", заявил пресс-секретарь президента Турции Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын.

"Исключение Турции из программы F-35 будет наказанием не для Турции, но для всего проекта", – заявил И.Калын, выступая на ежегодной конференции по американо-турецким отношениям в Вашингтоне.

Ранее Турция подтвердила, что не откажется от планов закупки российских ЗРС С-400.

В Вашингтоне заявили, что системы С-400 несовместимы со стандартами НАТО, и пригрозили санкциями.

Также в США не раз говорили, что продажу Турции новейших самолетов F-35 могут задержать или отменить, отмечает агентство.

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F-35
С-400 Триумф
Персоны
Эрдоган Реджеп
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