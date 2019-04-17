SpaceX потеряла ступень тяжелой ракеты Falcon Heavy

Специалисты частной американской компании SpaceX не сохранили центральную ступень тяжелой ракеты Falcon Heavy. Причиной назван шторм.

В ходе первого коммерческого пуска ракеты 12 апреля на геостационарную орбиту вывели спутник связи Arabsat-6A. После старта две боковые ступени ракеты успешно совершили посадку на мысе Канаверал, а центральную ступень посадили на баржу в открытом океане.

Доставить третью ступень на мыс Канаверал не удалось из-за волнения моря, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на распространенное заявление SpaceX. Ускоритель по мере роста высоты волн начал сползать и не смог устоять вертикально, говорится в сообщении.

Утрата центрального блока не повлияет на будущие пуски ракет, пообещали в компании.

6 февраля 2018 года ракета Falcon Heavy стартовала с мыса Канаверал в американском штате Флорида и вывела на орбиту спортивный электрокар Илона Маска Tesla Roadster.

Falcon Heavy — самая мощная из находящихся в настоящий момент в эксплуатации ракет. Она способна выводить в космос грузы весом до 64 т.