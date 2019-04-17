Войти
17.04.2019
Интерфакс-АВН

Руководство КНДР готово к диалогу с США, но ждёт реальных шагов, а не обещаний - депутат Тайсаев по итогам визита в Пхеньян

327
0
0
Ким Чен Ын
Ким Чен Ын.
Источник изображения: gazeta.ru

Москва. 16 апреля. ИНТЕРФАКС - От диалога с Вашингтоном в Пхеньяне ждут конкретных решений, а не "завтраков", заявил "Интерфаксу" координатор группы дружбы Госдумы и парламента КНДР Казбек Тайсаев.

"К встрече с США в КНДР готовы, но только если это не будет встреча ради встречи, в таком виде она не нужна. Если будет готовность обсуждать реальные шаги, то они готовы", - сказал К.Тайсаев во вторник по возвращении из Пхеньяна.

Он напомнил, что "Ким Чен Ын выступил сейчас на сессии, когда его избрали главой Госсовета, и сказал, что готовы встречаться с Вашингтоном, но если они будут говорить только о конкретных вещах".

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
КНДР
Россия
США
Персоны
Ким Чен Ын
Похожие новости
11.03.2019
Аргументы и фейки: как США сделали фото инструментом войны
27.11.2017
Российское и китайское оружие превосходит авианосцы США
22.11.2017
Мосты конфронтации
14.04.2017
Почему российская противолодочная авиация "окружает" Японию
07.10.2016
Многоступенчатые амбиции
07.07.2014
Ядерная статистика чучхе
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 17.04 16:07
  • 20
Военный эксперт назвал сроки поступления ракеты "Циркон" в войска
  • 17.04 16:06
  • 2
F-35 налетел на подводные камни
  • 17.04 15:56
  • 1
Пентагон намерен воевать с Россией руками жителей Прибалтики
  • 17.04 15:56
  • 1
Геометрия безопасности
  • 17.04 15:54
  • 3
Перспективную самоходку "Лотос" впервые покажут на "Армии-2019"
  • 17.04 15:29
  • 3
Новая межконтинентальная ракета впечатлила своими характеристиками
  • 17.04 15:20
  • 8
Первые комплексы С-350 поступят в армию в конце 2019 года
  • 17.04 15:18
  • 4
"Бук-М3" может сбивать "стелсы" и поражать наземные цели
  • 17.04 15:15
  • 1
Американские СМИ пишут, что РФ якобы готова передать Китаю технологии Ми-26
  • 17.04 15:04
  • 1
ЦЭНКИ застрахует 16 космических пусков по гражданской ответственности на 4,8 млрд рублей
  • 17.04 14:58
  • 1
Военные сообщили о создании трех танковых батальонов в российских ВДВ
  • 17.04 14:53
  • 17
В Госдуме назвали сроки возможной отмены призыва в армию
  • 17.04 14:46
  • 45
Россия не будет участвовать в гонке военных бюджетов с НАТО, заявил Грушко
  • 17.04 14:08
  • 166
Что делать с авианосцем: "Адмирал Кузнецов" может не вернуться в строй
  • 17.04 14:07
  • 2
Севастопольский «распил»: Эскадра выходит из строя