Если его найдут, переходим на F-15: реакция в США на возможный поиск F-35 РФ и КНР

Крушение японского F-35, осуществлявшего полет над морскими просторами Тихого океана, вызвало ажиотаж в западной прессе. В частности, остро встал вопрос о возможных действиях потенциальных противников США – России и Китая, которые теоретически могли приступить к поиску и извлечению обломков самолета для их последующего изучения. Озабоченность изданий этим моментом затронула и читательскую аудиторию, которая озвучила свои подходы к проблеме рассекречивания технологий, заложенных в F-35.

Источник изображения: topwar.ru

Весь этот эпизод заставил меня беспокоиться. Оглядываясь назад, нам, вероятно, следовало бы добавить больше способов отслеживания [невидимого] F-35 вне боя.

Если русские или китайцы найдут его и все его фрагменты, можно начинать покупать F-15.

Им не понадобится огромный фрагмента, чтобы получить ценную информацию. Надеюсь, что все изюминки на самолете быстро разложатся в соли.

Радиопоглощающие покрытия, расположение и схема радара и авионики, боеприпасы, модуль ALIS, двигатели и еще 100 других вещей делают каждый металлолом стоимостью на миллионы для не тех людей, а давление воды никогда не сломает их даже на глубине 5000 футов.

Уничтожение чувствительного оборудования является стандартной процедурой […] Конечно, вы помните случай с использованием специального "Черного ястреба" в рейде [против] бен Ладена, они взорвали его, такие вот вещи.

Идея в том, чтобы ваш враг знал как можно меньше о ваших товарах. Если бы РФ или КНР получили F-35, то они бы украли у него столько, сколько могли, и включили бы эти компоненты в свои товары.

Часть читателей усомнилась в стремлении РФ любой ценой достать "технологические диковинки" разбившегося истребителя:

Во время проекта "Азориан" [подъем ЦРУ советской субмарины К-129] у русских было судно, следившее за "Гломар Эксплорер", но это почти все, что они делали, но это было в середине Тихого океана...

Я бы использовал его [утонувший F-35] как приманку, чтобы увидеть, кто на что способен – заменить реальный самолет моделью / макетом, чтобы посмотреть, на что способны страны.

Многие комментаторы обратили внимание на широкую распространенность F-35, которая значительно облегчает возможности шпионажа:

Весь самолет рассчитан на экспорт. Запланировав около 3000 самолетов, неизбежно, что в какой-то момент один из них окажется в недружественных руках.

Они просто скачали все планы и руководства из сети LM ["Локхид Мартин", производитель], им не нужны запчасти.

Что касается шпионов, Япония, вероятно, более безопасна, чем США, поскольку местная культура и законы являются более строгими и враждебными по отношению к неяпонцам в целом […] Я имею в виду то, почему США нашли Японию проблематичной для вторжения во Второй мировой войне.

Япония является очень однородной в культурном плане страной. Иностранным шпионам очень трудно смешаться [с местным населением].

Не следовало отдавать F-35 Израилю. У них нет хорошей репутации в хранении секретов, плюс они украли ядерные знания из США.

В прошлом уже был инцидент с USS Liberty [атака Израилем разведывательного корабля США], он показывает, насколько на самом деле Израиль не надежен.

С точки зрения секретов, США являются своим злейшим врагом.