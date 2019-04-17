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17.04.2019
ТАСС

Фрегаты ВМС Таиланда во Владивостоке на один день открыли для жителей и гостей города

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Ракетный крейсер "Варяг"
Ордена Нахимова гвардейский ракетный крейсер Варяг в составе отряда кораблей ТОФ выходит из Владивостока в дальний поход. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Аньков

Корабли Таиланда ошвартовались в столице Приморья 13 апреля

ВЛАДИВОСТОК, 16 апреля. /ТАСС/. Корабли ВМС Таиланда "Бангпаконг" и "Наресуан", которые впервые за 15 лет зашли во Владивосток с визитом, во вторник открыты для посещения жителями и гостями столицы Приморья. Об этом сообщил официальный представитель Тихоокеанского флота (ТОФ) капитан второго ранга Николай Воскресенский.

"Сегодня на протяжении всего светового дня корабли ВМС Таиланда открыты для посещения жителями и гостями Владивостока", - сообщил Воскресенский.

Он добавил, что ранее курсанты национальной военно-морской академии, экипажи фрегата "Бангпаконг" и фрегата "Наресуан" почтили память моряков-тихоокеанцев, погибших в Великой Отечественной войне, и возложили венок и цветы к Вечному огню Мемориального комплекса "Боевая слава Тихоокеанского флота". Кроме того, иностранные моряки приняли участие в товарищеских спортивных соревнованиях с российскими коллегами.

Корабли Таиланда ошвартовались в столице Приморья 13 апреля. Визит продлится до 17 апреля.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Таиланд
Проекты
ТОФ
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