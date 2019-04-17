Расчеты ОТРК "Искандер-М" в Северной Осетии подняты по тревоге для учений в Ставрополье

Ростов-на-Дону. 16 апреля. ИНТЕРФАКС - Ракетное соединение Южного военного округа в Северной Осетии выдвинулось на полигон в Ставропольском крае для сдачи контрольной проверки за зимний период обучения, сообщает пресс-служба ЮВО.

"Ракетное соединение ЮВО в Северной Осетии поднято по тревоге для совершения марша на полигон в Ставропольском крае, где расчеты оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" произведут электронные пуски ракет по целям условного противника. Учения проходят в рамках сдачи контрольной проверки за зимний период", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе марша по пересеченной местности военнослужащие отработают не менее 10 учебно-боевых задач, в том числе отражение нападения диверсионно-разведывательных групп условного противника, преодоление зараженных участков местности, развертывание комплексов и нанесение условных ракетных ударов по заданным целям.

Во время совершения марша, представители командования 58-й армии оценят способность командиров принимать самостоятельные решения в различных условиях обстановки, а также практические навыки расчетов ОТРК "Искандер-М" по подготовке их к стрельбе и выполнению электронных пусков.