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17.04.2019
ТАСС

Свыше 3 тыс. мотострелков вышли на полигоны в Чечне в рамках проверки

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Внезапная проверка боеготовности войск Южного военного округа
Внезапная проверка боеготовности войск Южного военного округа.
Источник изображения: © РИА Новости, Василий Батанов

По данным пресс-службы Южного военного округа, они выполнят нормативы по тактико-специальной и огневой подготовкам

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 апреля. /ТАСС/. Военнослужащие мотострелковой дивизии, дислоцированной в Чечне, приступили к сдаче контрольной проверки за зимний период обучения. Об этом сообщает во вторник пресс-служба Южного военного округа.

"Более 3 тыс. военнослужащих соединения на полигонах Калиновский, Гвардеец и Альпийский до конца нынешней недели выполнят нормативы по тактико-специальной и огневой подготовкам, совершат марш-броски с полной выкладкой с преодолением полосы препятствий",- говорится в сообщении пресс-службы ЮВО.

Экипажи боевых машин сдадут зачеты по вождению гусеничной и колесной техники, стрельбе из стрелкового оружия, танков Т-72Б3, бронетранспортеров БТР-82А и самоходных гаубиц "Мста-С" в условиях горно-лесистой местности днем и ночью.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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