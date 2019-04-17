Феникс (Китай): может ли Украина вздохнуть спокойно, получив новые противокорабельные ракеты? Их угроза российским кораблям весьма ограничена

В ноябре 2018 года три украинских корабля вошли в акваторию Азовского моря и были перехвачены российскими военными кораблями. После этого случая США договорились о поставках противокорабельных ракет на Украину. Однако китайский эксперт не сомневается, что российская помеховая аппаратура может с легкостью направить ракету «Гарпун» по ложному направлению. Получается, что красивая внешне ракета оказывается совершенно бесполезной.

26 ноября 2018 года три украинских корабля вошли в акваторию Азовского моря и были перехвачены российскими военными кораблями, а 26 украинских моряков задержаны российской стороной. Это событие накалило отношения между двумя странами до предела. Украина отреагировала бурно: в стране было объявлено, а затем отменено военное положение, а спрятанные за украинским политическим занавесом США прибегли к более простому способу, напрямую объявив о поддержке Украины. 2 января США открыто заявили, что намерены продолжить поставки оружия, включая противокорабельные ракеты, на Украину.

Россия еще не высказывала своего мнения по поводу подобных действий со стороны США, однако, можно сказать, что поставка противокорабельных ракет Украине ставит российско-американские отношения в критическое положение, а также увеличивает вероятность новых столкновений между Россией и Украиной. По имеющейся информации США будут поставлять Украине ракеты старого образца "Гарпун". Насколько серьезную угрозу в руках украинцев эти ракеты могут представляют для Вооруженных Сил России? Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо вернуться к 60-м годам прошлого века.

Тогда между США и СССР шла гонка вооружений, ни одна из сторон не хотела отставать от другой. В области противокорабельных ракет США всегда уступали СССР и решили разработать для своих ВМС ракеты "Гарпун". Изначально упор делался на разработку ракет, запускаемых с кораблей и с воздуха, этим занималась компания Макдоннелл-Дуглас. Поскольку компания приступила к разработкам до того, как их утвердили, у нее появилось множество базовых обоснований и проектов, благодаря которым последующие исследования шли хорошо. Более 40 лет назад, в 1977 году, после многократных проверок и испытаний ракеты "Гарпун" были официально переданы ВМС США.

Передавая Украине эти старые ракеты, США больше сделали для морального спокойствия украинцев, чем для их реальной защищенности. Со временем у ракет "Гарпун" стали обнаруживаться все новые недостатки, такие как, например, низкая крейсерская скорость, она не доходит даже до 0,75 Маха. В условиях современных боевых действиях стало возможным перехватывать даже гиперзвуковые ракеты, а шансы медлительной ракеты "Гарпун", скорость которой менее 1 Маха, в противостоянии с мощными российскими системами перехвата ничтожно малы. К тому же радиус действия противокорабельных ракет "Гарпун" недостаточно большой. Из-за использования устаревшего турбореактивного двигателя максимальная дальнобойность ракеты не превышает 300 километров. Столкновение лицом к лицу на таком расстоянии невыгодно, крейсерские характеристики также не имеют смысла. Таким образом реальная угроза, которую представляют для российской армии ракеты "Гарпун" весьма невелика.

Система радиолокационного наведения, применяемая в данных ракетах, может быть с легкостью сбита с толку помехами со стороны противника. К тому же шансы на выживание сокращает еще и тот факт, что данная система наведения в ракете единственная. Российская помеховая аппаратура может с легкостью направить ракету "Гарпун" по ложному направлению атаки. Получается, что красивая внешне ракета оказывается совершенно бесполезной. Таким образом США демонстрируют всю свою суть: одним движением они продают свое оружие, помогают Украине и создают политическое давление на Россию. Однако в итоге оказывается, что военная угроза, которую для России представляют эти ракеты, весьма ограничена.

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