За маневрами корабля США в Черном море наши военные следят с воды и суши

Все маневры зашедшего в минувшее воскресенье в Черное море американского эсминца "Росс" с крылатыми "Томагавками" и системой противоракетной обороны "Иджис" на борту непрерывно отслеживают береговые радиотехнические средства и корабли нашего флота. Об этом 15 апреля корреспонденту "РГ" сообщили в Национальном центре управления обороной РФ.

Столь пристальное внимание к нежданному визитеру в общем-то понятно. Этот эсминец на постоянной основе размещается на испанской военно-морской базе в испанском городе Рота. Вместе с наземными объектами ПРО США в Польше и Румынии он является участником программы построения европейской поэтапной адаптивной системы противоракетной обороны. К тому же в апреле 2017-го экипаж "Росса" участвовал в массированном ударе крылатыми ракетами по сирийскому аэродрому "Шайрат".

Все передвижения эсминца США круглосуточно контролируют корабли Черноморского флота России

Повторить нечто подобное в Черном море американские моряки, конечно, не отважутся. Но пошпионить за расположенными в Крыму военными объектами РФ наверняка попытаются. Поэтому все передвижения эсминца США круглосуточно контролируют патрульный корабль "Василий Быков" и разведывательное судно "Иван Хурс" Черноморского флота России.

Известно, что недавно руководство НАТО утвердило план, направленный на усиление присутствие альянса в этом регионе. В Вашингтоне и Брюсселе не скрывают, что он рассчитан на сдерживание действий России в Черноморском бассейне.

По сути, точно такую же цель имели проведенные там на прошлой неделе учения Североатлантического блока "Морской щит-2019".

Юрий Гаврилов