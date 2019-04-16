Военный эксперт объяснил, есть ли у шведов шанс создать "убийцу Су"

Истребители Gripen E, созданные компанией Saab, оказались невостребованными шведскими ВВС, сообщили СМИ. Военный эксперт Алексей Подберезкин в эфире радио Sputnik рассказал, почему так получилось.

Четырнадцать самолетов Gripen E (JAS 39E), созданных компанией Saab, оказались невостребованными шведскими ВВС, пишет газета Svenska Dagbladet.

Отмечается, что на авиастроительном предприятии создали лишь фюзеляжи истребителей без электронной начинки и систем вооружения. Изначально государство и заказывало "пустышки", впоследствии их должны были оснастить, но развитие проекта затормозилось. По имеющимся данным, на программу не хватило средств.

Ранее командующий ВВС Швеции Матс Хельгессон заявил, что Saab разрабатывает самолет Gripen E, способный уничтожать российские самолеты серии "Су" в воздушном бою.

Директор Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор исторических наук Алексей Подберезкин в эфире радио Sputnik отметил, что создать самолет, способный сравниться с новыми самолетами серии "Су" – это технологически очень сложная задача.

"Шведы сформулировали для себя трудную задачу. Например, Су-35 – это современный самолет, очень близкий к пятому поколению. Научиться бороться с ним хотели бы не только шведы, но и американцы, но не очень-то получается. Су-35 – это самолет, предполагающий сохранение превосходства в воздухе даже в самых тяжелых и необычных условиях воздушного боя. Поэтому, честно сказать, не очень понятно, как шведы собирались создать такую машину, которая могла бы противостоять Су-35", – сказал Алексей Подберезкин.

Плюс к этому, по его словам, при создании самолетов такого класса встают и другие проблемы.

"Самолет класса Су-35 или, тем более, класса Су-57 – это очень дорогое изделие. И чтобы он окупился, нужно иметь достаточный пакет заказов. То есть, в случае Швеции, нужно стать конкурентом на мировом рынке российским и американским истребителям, что представляет из себя еще одну очень трудную задачу... Как показывает практика, создавать такие самолеты, видимо, целесообразно только крупным государствам, у которых есть собственный достаточно большой госзаказ плюс возможность продвигать эти самолеты на внешнем рынке. И в том, и в другом смысле Швеция, конечно, неконкурентоспособна. Что и подтвердил данный случай: шведы, что называется, "прокукарекали", а выяснилось, что даже пробные образцы создать не смогли", – заключил Алексей Подберезкин.