Военный эксперт объяснил, есть ли у шведов шанс создать "убийцу Су"
Истребители Gripen E, созданные компанией Saab, оказались невостребованными шведскими ВВС, сообщили СМИ. Военный эксперт Алексей Подберезкин в эфире радио Sputnik рассказал, почему так получилось.
Четырнадцать самолетов Gripen E (JAS 39E), созданных компанией Saab, оказались невостребованными шведскими ВВС, пишет газета Svenska Dagbladet.
Отмечается, что на авиастроительном предприятии создали лишь фюзеляжи истребителей без электронной начинки и систем вооружения. Изначально государство и заказывало "пустышки", впоследствии их должны были оснастить, но развитие проекта затормозилось. По имеющимся данным, на программу не хватило средств.
Ранее командующий ВВС Швеции Матс Хельгессон заявил, что Saab разрабатывает самолет Gripen E, способный уничтожать российские самолеты серии "Су" в воздушном бою.
Директор Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор исторических наук Алексей Подберезкин в эфире радио Sputnik отметил, что создать самолет, способный сравниться с новыми самолетами серии "Су" – это технологически очень сложная задача.
Плюс к этому, по его словам, при создании самолетов такого класса встают и другие проблемы.
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