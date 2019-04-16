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16.04.2019
Интерфакс-АВН

Россия направит до 30 военных в миссию ООН по стабилизации в ЦАР - распоряжение Путина

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Новобранцы Центральноафриканских вооруженных сил в образовательном армейском центре в Беренго
Новобранцы Центральноафриканских вооруженных сил в образовательном армейском центре в Беренго.
Источник изображения: © AFP 2018 / Florent Vergnes

Москва. 15 апреля. ИНТЕРФАКС - Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о направлении военнослужащих Вооруженных Сил РФ в состав миссии ООН по стабилизации в Центральноафриканской Республике.

"МИДу России уведомить Секретариат ООН о готовности Российской Федерации направить в состав Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Центральноафриканской Республике до 30 военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации в качестве офицеров связи, военных наблюдателей и офицеров штаба", - говорится в тексте документа, размещенного на официальном интернет-портале правовой информации.

По получении согласия из Секретариата ООН МИД и Минобороны РФ поручается по согласованию с Секретариатом ООН решить организационные вопросы, в том числе касающиеся района действий российских военнослужащих, их размещения, задач и подчиненности, а также срока пребывания и порядка их замены, учитывая, что финансирование расходов, связанных с направлением военнослужащих, будет осуществляться за счет средств ООН.

"Минобороны России направить в состав Миссии ООН до 30 военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации в качестве офицеров связи, военных наблюдателей и офицеров штаба", - говорится в распоряжении.

Минобороны России также поручено "по окончании деятельности Миссии ООН или в случае, если участие военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации в миротворческой деятельности станет нецелесообразным вследствие изменения международной военно-политической обстановки, отозвать их из состава Миссии ООН, о чем доложить президенту Российской Федерации".

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