В Турции заявили, что С-400 не будут интегрированы в единую систему ПВО НАТО

Глава турецкого министерства обороны Акар Хулуси высказался по поводу законтрактованных Анкарой зенитных ракетных комплексов С-400. Напомним, что все последние месяцы Турция ощущает на себе давление со стороны США, которые пытаются сорвать сделку Анкары с Москвой.

Источник изображения: topwar.ru

Несколько дней назад президент Турции Реджеп Эрдоган в очередной раз сделал заявление о том, что заказ С-400 у России – дело решённое.

Акар Хулуси сегодня заявил, что "опасения партнёров Турции по НАТО не имеют под собой почвы".

Министр обороны Турции отметил, что закупаемые у России зенитные ракетные комплексы Анкара не собирается интегрировать в единую систему ПВО-ПРО Североатлантического военного блока.

По словам Хулуси, никаких перемен в отношениях к партнёрству в составе НАТО Турция не допускает.

Однако в НАТО прекрасно понимают, что заявления министра обороны Турции фактически имеют подводные камни. Почему? Дело в том, что даже если Турция не будет внедрять С-400 в единую систему ПВО-ПРО НАТО, у неё на руках имеются параметры натовских самолётов. В тех же США считают, что именно эти данные Анкара может передать российским военным, которые будут обслуживать комплексы.

Нужно напомнить, что Турция в данной ситуации находится в наиболее выигрышном положении. Во-первых, она диверсифицирует поставки вооружений. Во-вторых, делает это за счёт привлечённого у России кредита. В-третьих, демонстрирует свою независимую политику.