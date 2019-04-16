Российские спутники "Канопус-В" подверглись угрозе уничтожения

Обломки индийского космического аппарата Microsat-R угрожают российской орбитальной спутниковой группировке "Канопус-В", сообщается в опубликованной на YouTube презентации директора Центра по космическим стандартам и инновации Дэна Олтрогга и эксперта сайта трекера CelesTrak Томаса Келсо.

Согласно оценкам американских специалистов, фрагменты Microsat-R представляют наибольшую опасность для 24 космических аппаратов, в том числе для четырех спутников "Канопус-В" и белорусского космического аппарата БКА.

28 марта ведущий научный сотрудник отдела Института космических исследований (ИКИ) Российской академии наук (РАН) Натан Эйсмонт заявил, что находящиеся на околоземной орбите обломки разрушенного индийской ракетой спутника могут угрожать российской миссии "Прогресс МС-11".

Испытания Индией противоспутникового оружия, в ходе которого удалось ликвидировать находящийся на высоте 300 километров космический аппарат, состоялись 26 марта.

В период с июля 2012 года по декабрь 2018 года на круговую солнечно-синхронную орбиту высотой более 500 километров было запущено шесть космических аппаратов дистанционного зондирования Земли "Канопус-В". Срок активного существования каждого такого путника оценивается в пять лет.