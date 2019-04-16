На вооружение общевойсковой армии ЮВО поступили новейшие образцы военной техники

ЦАМТО, 15 апреля. В воинские части и соединения общевойсковой армии ЮВО, дислоцированные на Кубани и в Ставропольском крае, в рамках программы переоснащения войск округа поступили новейшие и модернизированные образцы ВиВТ.

В текущем году в подразделения общевойсковой армии ЮВО поступило около 30 ед. военной и специальной техники. В их числе – модернизированные танки Т-72Б3, реактивные системы залпового огня (РСЗО) БМ-21 "Град", самоходные артиллерийские установки (САУ) "Акация", беспилотные летательные аппараты, автомобили "Урал" и современные автобусы.

На модернизированный танк Т-72Б3 установлено последнее поколение средств связи, новейшая система управления огнем, цифровой баллистический вычислитель, позволяющий в несколько раз сократить время производимых расчетов и повысить их эффективность.

Тепловизионный канал основного прицела обеспечивает надежную работу приборов наведения в любых погодных условиях вне зависимости от времени суток. Кроме того, появилась возможность стрельбы управляемым снарядом не только с места, но и с ходу.

Всего до конца года планируется поставить на вооружение общевойсковой армии ЮВО около 200 ед. современной техники. В их числе автомобильная техника, бронетанковая техника, ракетно-артиллерийское вооружение, техника радиоэлектронной борьбы, техника радиохимической и биологической защиты, техника медицинской службы и инженерных войск, сообщает пресс-служба Южного военного округа.