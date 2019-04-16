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16.04.2019
ТАСС

ВКС России получили два модернизированных Ту-95МС

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Турбовинтовой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС
Турбовинтовой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС.
Источник изображения: © Михаил Терещенко/ТАСС

Они прибыли на базовые аэродромы 11 и 13 апреля

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 апреля. /ТАСС/. Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г. М. Бериева (ТАНТК) передал ВКС России два модернизированных бомбардировщика-ракетоносца Ту-95МС, говорится в пресс-релизе компании.

"ТАНТК имени Г. М. Бериева передал ВКС России модернизированные самолеты Ту-95МС. В текущем месяце ТАНТК сдал экипажам дальней авиации два прошедших капитальный ремонт и модернизацию самолетов Ту-95МС. 11 апреля совершил перелет к месту своего базирования Ту-95МС с бортовым номером "24". 13 апреля на свой базовый аэродром убыл Ту-95МС с бортовым номером "19", - говорится в пресс-релизе.

Благодаря капремонту и модернизации Ту-95МС дальней авиации российских ВКС повышается срок их эксплуатации, отметили в пресс-службе предприятия.

Стратегический ракетоносец Ту-95МС предназначен для решения ударных задач по поражению наиболее важных целей в удаленных военно-географических районах и в глубоком тылу континентальных театров военных действий с применением ядерного ракетного оружия. Модернизированный самолет оснащен новой системой управления и держателями для ракет Х-101, которые успешно применялись в Сирии.

Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г. М. Бериева (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию) занимается разработкой новой авиационной техники, изготовлением опытных образцов, серийным производством летательных аппаратов различного назначения. ТАНТК является производителем самолетов-амфибий Бе-200ЧС для МЧС России и специальных авиационных комплексов для Министерства обороны РФ. ТАНТК также проводит ремонт самолетов Ту-95МС дальней авиации российских ВКС, Ту-142М, Ту-142МЗ и Ту-142МР авиации ВМФ России.

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