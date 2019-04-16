Войти
16.04.2019
ТАСС

Правительство выделило Роскосмосу более 125 млн рублей в 2019 году на отбор космонавтов

511
0
-1
Космонавт на сдаче экзамена по ручному управляемому спуску на тренажёре ТС-7
Космонавт на сдаче экзамена по ручному управляемому спуску на тренажёре ТС-7.
Источник изображения: Фото: Центр подготовки космонавтов/РОСКОСМОС

Ранее сообщалось, что госкорпорация планирует завершить новый набор в отряд космонавтов в 2020 году

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Правительство РФ выделило из федерального бюджета 126,68 млн рублей на обеспечение в 2019 году отбора и подготовки космонавтов в рамках госпрограммы "Космическая деятельность России". Соответствующее распоряжение опубликовано в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

"Направить бюджетные ассигнования... в размере 126 млн 678,3 тыс. рублей государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" в целях финансового обеспечения затрат, связанных с реализацией в 2019 году основного мероприятия "Выполнение функций по обеспечению отбора и подготовки космонавтов" подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Космическая деятельность России", - говорится в документе.

Ранее сообщалось, что Роскосмос планирует завершить новый набор в отряд космонавтов в 2020 году. 10 августа 2018 года были оглашены результаты 17-го отбора в отряд космонавтов, в ходе которого состав пополнили восемь человек.

Стартовавший в марте 2017 года 17-й набор в космонавты был открытым, заявки принимались от граждан РФ не старше 35 лет, имеющих высшее образование по инженерным, научным или летным специальностям с опытом работы. Всего было 420 претендентов.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Проекты
2020-й год
ИТ
Похожие новости
23.05.2018
"Роскосмосу" на "Эфир" потребовалось 300 миллиардов
19.09.2016
Интернет-версия журнала «Авиапанорама» 4(118)-2016
26.06.2015
Европа купит у России 21 ракету-носитель «Союз»
12.04.2013
Как найти Королева?
19.03.2013
«У России должна быть независимая космическая политика»
24.02.2012
Русский ОПК — соль соли земли
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 16.04 16:59
  • 8
Россия не будет участвовать в гонке военных бюджетов с НАТО, заявил Грушко
  • 16.04 16:21
  • 6
Придется бомбить: почему Россия не выдержит войны с НАТО
  • 16.04 15:38
  • 16
В Госдуме назвали сроки возможной отмены призыва в армию
  • 16.04 15:23
  • 5
Aktuln (Чехия): для чего нужна НАТО?
  • 16.04 14:38
  • 3
Взгляд с Запада: РФ лучше порезать авианосец на металл, чем позориться
  • 16.04 14:07
  • 14
Военный эксперт назвал сроки поступления ракеты "Циркон" в войска
  • 16.04 14:06
  • 3
Призрачные перспективы: почему рельсотрон не станет артиллерией будущего
  • 16.04 13:50
  • 2
Венгрия в очередной раз не смогла продать списанные истребители МиГ-29
  • 16.04 13:37
  • 14
На самолеты-амфибии Бе-200 установят российские двигатели ПД-10 - газета
  • 16.04 13:37
  • 12
SpaceX перенесла запуск ракеты-носителя Falcon Heavy
  • 16.04 13:20
  • 7732
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 16.04 11:51
  • 3
"Бук-М3" может сбивать "стелсы" и поражать наземные цели
  • 16.04 11:23
  • 26
Стреляющий дровами танк Т-80 попал на видео
  • 16.04 11:21
  • 1
Нам не нужны маленькие "танкисты": в Израиле женщин не пустят на броню
  • 16.04 10:49
  • 1
Военный политолог опроверг небоеспособность российского флота в Арктике