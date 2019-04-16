Правительство выделило Роскосмосу более 125 млн рублей в 2019 году на отбор космонавтов

Космонавт на сдаче экзамена по ручному управляемому спуску на тренажёре ТС-7.

Ранее сообщалось, что госкорпорация планирует завершить новый набор в отряд космонавтов в 2020 году

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Правительство РФ выделило из федерального бюджета 126,68 млн рублей на обеспечение в 2019 году отбора и подготовки космонавтов в рамках госпрограммы "Космическая деятельность России". Соответствующее распоряжение опубликовано в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

"Направить бюджетные ассигнования... в размере 126 млн 678,3 тыс. рублей государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" в целях финансового обеспечения затрат, связанных с реализацией в 2019 году основного мероприятия "Выполнение функций по обеспечению отбора и подготовки космонавтов" подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Космическая деятельность России", - говорится в документе.

Ранее сообщалось, что Роскосмос планирует завершить новый набор в отряд космонавтов в 2020 году. 10 августа 2018 года были оглашены результаты 17-го отбора в отряд космонавтов, в ходе которого состав пополнили восемь человек.

Стартовавший в марте 2017 года 17-й набор в космонавты был открытым, заявки принимались от граждан РФ не старше 35 лет, имеющих высшее образование по инженерным, научным или летным специальностям с опытом работы. Всего было 420 претендентов.