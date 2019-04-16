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16.04.2019
РИА Новости

Военный эксперт: мы вступили в новую фазу противостояния в Черном море

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Эсминец "Росс" ВМС США
Эсминец "Росс" ВМС США.
Источник изображения: © Фото : Commander, U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet

Российские корабли взяли под контроль эсминец ВМС США в Черном море. В эфире радио Sputnik ситуацию прокомментировал военный эксперт Юрий Котенок, отметив, что Россия имеет достаточно возможностей для защиты своей безопасности.

Российские корабли наблюдают за вошедшим в акваторию Черного моря эсминцем ВМФ США "Росс", сообщили в Минобороны.

Отмечается, что после захода в акваторию американский эсминец взяли под контроль береговые радиотехнические средства флота. Также за его действиями наблюдают патрульный корабль "Василий Быков" и разведывательный корабль "Иван Хурс".

В начале апреля страны НАТО согласовали меры по поддержке Украины и Грузии в Черном море. Документ, принятый на встрече в Вашингтоне, предусматривает учения, обмен информацией и заходы в порты акватории.

В российском МИД заявили, что возросшая активность НАТО в Черном море подрывает региональную стабильность, пообещав реагировать "соответствующим образом".

В эфире радио Sputnik главный редактор портала "Сегодня.ру", военный обозреватель Федерального агентства новостей Юрий Котенок прокомментировал ситуацию.

"Мы вступили в такую фазу противостояния у наших границ, непосредственно в акватории Черного моря, которая означает, что теперь эти демонстративные акты со стороны стран НАТО будут проходить в режиме нон-стоп. Об этом свидетельствуют и маневры, которые недавно затеяли у Черноморского побережья страны НАТО с привлечением канадского, голландского и иных судов. Пока, соблюдая Конвенцию Монтрё, страны НАТО посылают на достаточно ограниченный временной отрезок в Черное море свои суда, и это демонстрация флага, как говорят моряки", – сказал Юрий Котенок.

Тем не менее, по его словам, России необходимо держать порох сухим.

"Россия продемонстрировала, что имеет достаточно возможностей на Черноморском направлении, регулярно осуществляют дежурство в воздухе наши перехватчики ПВО. То есть Россия держит руку на пульсе. И совершенно четко понятно, что допускать никаких вольностей у своих берегов она не имеет права – зная пошаговую тактику действий наших "партнеров", можно предположить, что они будут только приближаться к нашим ключевым коммуникациям и пытаться навязать нам свои условия, диктовать свою игру. Вопли в Киеве по поводу Керченского пролива и направления судов – пока все ограничивается словами. Если же последуют действия, то уже есть пример задержания экипажей украинских плавсредств. Поэтому никому не советуем повторять подобные инциденты", – отметил военный эксперт.

Три корабля ВМС Украины 25 ноября нарушили государственную границу России, войдя во временно закрытую акваторию территориального моря. После этого они двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Корабли опасно маневрировали и игнорировали требования российских пограничников, из-за чего были задержаны, а моряки арестованы.

Президент РФ Владимир Путин назвал случившееся провокацией и отметил, что среди членов экипажа украинских судов было двое сотрудников СБУ, которые и руководили операцией.

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