Военный эксперт: мы вступили в новую фазу противостояния в Черном море
Российские корабли взяли под контроль эсминец ВМС США в Черном море. В эфире радио Sputnik ситуацию прокомментировал военный эксперт Юрий Котенок, отметив, что Россия имеет достаточно возможностей для защиты своей безопасности.
Российские корабли наблюдают за вошедшим в акваторию Черного моря эсминцем ВМФ США "Росс", сообщили в Минобороны.
Отмечается, что после захода в акваторию американский эсминец взяли под контроль береговые радиотехнические средства флота. Также за его действиями наблюдают патрульный корабль "Василий Быков" и разведывательный корабль "Иван Хурс".
В начале апреля страны НАТО согласовали меры по поддержке Украины и Грузии в Черном море. Документ, принятый на встрече в Вашингтоне, предусматривает учения, обмен информацией и заходы в порты акватории.
В российском МИД заявили, что возросшая активность НАТО в Черном море подрывает региональную стабильность, пообещав реагировать "соответствующим образом".
В эфире радио Sputnik главный редактор портала "Сегодня.ру", военный обозреватель Федерального агентства новостей Юрий Котенок прокомментировал ситуацию.
Тем не менее, по его словам, России необходимо держать порох сухим.
Три корабля ВМС Украины 25 ноября нарушили государственную границу России, войдя во временно закрытую акваторию территориального моря. После этого они двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Корабли опасно маневрировали и игнорировали требования российских пограничников, из-за чего были задержаны, а моряки арестованы.
Президент РФ Владимир Путин назвал случившееся провокацией и отметил, что среди членов экипажа украинских судов было двое сотрудников СБУ, которые и руководили операцией.
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