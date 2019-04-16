Lidov noviny (Чехия): Россия для Чехии — угроза номер один

Редактор "Лидове новины" обрушился с жесткой критикой на опубликованную ранее рассудительную статью о смысле существования НАТО и угрозе, якобы исходящей от России. И попытался кратко сформулировать, почему Россия в ближайшие десятилетия останется для Чехии серьезной угрозой. Все аргументы автора свелись к одному: единственное, что признает Россия, ― это сила, поэтому надо быть сильными.

Молекулярный иммунолог Вацлав Горжейши опубликовал вчера в "Лидове новины" статью "Давайте перестанем пугать "империей зла"". В ней он пишет, что, "пожалуй, ни один разумный человек не может утверждать, что Россия каким-то образом угрожает нашей республике". По мнению Горжейши, нынешняя российская агрессия по отношению к Украине является реакцией Кремля на "майдановский путч" и обоснованной защитой российских интересов. Российскую информационную войну против Запада он называет всего лишь пропагандой, которой вообще-то занимаются все. Россия, по мнению иммунолога, - вполне стандартная капиталистическая страна со своими интересами, которые мы должны уважать. Кроме того, мы должны пойти России навстречу, отменить "контрпродуктивные" санкции, выделять на оборону еще меньше денег, чем тратим сегодня и, возможно, даже выйти из НАТО.

С текстами, которые основаны на отрицании эмпирически подтверждаемых фактов, довольно трудно полемизировать. О каждом абзаце господина Горжейши можно написать книгу, однако апологетов она все равно не переубедила бы. Вместо того чтобы опровергать предположения и мнения господина Горжейши, которые вопиющим образом совпадают с кремлевской пропагандой, давайте попытаемся вкратце сформулировать, почему Россия в ближайшие десятилетия, бесспорно, останется для Чехии серьезнейшей внешней угрозой.

Расширяющаяся держава

Аргумент исторический. Если мы обратимся к двум последним столетиям российской истории, то увидим расширяющуюся державу, которая ни одну из своих границ не считала окончательной. Запад является приоритетным направлением для российской экспансии. Утратив контроль над Прибалтикой, Украиной и Молдавией в 90-е годы русские так и не смирились и делают все возможное, чтобы вернуть их себе.

Аргумент геополитический. Российские интересы, которые отстаивает господин Горжейши, должны занимать нас меньше, чем наши собственные интересы, то есть интересы Запада, стран НАТО и Европейского Союза (все это разные объединения, которые, однако, тесно взаимосвязаны). Интересы Запада противоречат почти всем интересам России. Запад заинтересован в том, чтобы Украина была стабильной, демократической и прозападной страной, а Россия хочет, чтобы Украина, как вассал, подчинялась Москве, и если это невозможно, то Россия готова расчленить эту страну и поддерживать в ней хаос. Россия препятствует достижению западных целей во многих уголках мира (не только на Ближнем Востоке). Россия не мечтает о том, чтобы править миром, как бывший Советский Союз, и господин Горжейши правильно пишет об этом, но Россия пытается подорвать западную гегемонию повсюду, где для этого есть возможность. Пример - нынешние российские действия в Венесуэле.

Аргумент политический. Сегодня Россия выделяет на оборону более четырех процентов своего ВВП, чего не делает ни одна демократическая страна мира за исключением Израиля. Россия то и дело рассказывает миру о каком-нибудь новом виде оружия. Российские вооруженные силы участвовали в ряде конфликтов в ближнем и дальнем зарубежье. Но господин Горжейши считает чешский вклад в совместную оборону НАТО в размере 1,1% ВВП слишком большим.

Аргумент аксиологический. Россия не является в целом "стандартной" капиталистической страной, как пишет господин Горжейши. Россия - авторитарное государство, которое демонстративно отвергает западные ценности. В современной международной системе Россия являет собой явно ревизионистскую державу, которая делает все, чтобы изменить нынешний статус-кво. Она не признает никаких правил и с помощью гибридной стратегии пытается разложить НАТО и Европейский Союз. Подтверждение тому можно найти во множестве серьезных источников - стоит только захотеть.

Исторический опыт показывает, что единственное, что признает Россия, - это сила. Поэтому мы либо будем сильными, либо со временем станем частью России.

Редактор "Лидове новины"

Петр Зидек (Petr Zdek)

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