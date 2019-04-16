Корабли Северного флота отработали поиск подводных лодок в Норвежском море

Отмечается, что часть упражнений в маневрах была выполнена при помощи компьютерного моделирования тактической обстановки

МУРМАНСК, 15 апреля. /ТАСС/. Группировка разнородных ударных сил Северного флота в составе тяжелого атомного ракетного крейсера "Петр Великий" и ракетного крейсера "Маршал Устинов" отработала поиск подлодок условного противника и завершила учения в Норвежском море. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе флота.

"На заключительном этапе маневров экипажи кораблей отработали поиск и слежение за подводной лодкой условного противника в северной части Норвежского моря с применением противолодочных корабельных вертолетов Ка-27", - говорится в сообщении.

В ходе учений военные моряки отработали противолодочное маневрирование, применение противоторпедного оружия и нанесение удара по подводной лодке. Часть боевых упражнений была выполнена условно при помощи компьютерного моделирования тактической обстановки. Поставленные задачи североморцы выполняли в акватории Баренцева и Норвежского морей в течение недели.

В ходе морских маневров экипажи кораблей отработали организацию противовоздушной обороны отряда боевых кораблей и поисково-спасательного обеспечения. Крейсера выполнили боевые стрельбы зенитно-ракетными артиллерийскими комплексами "Кинжал" и артиллерийскими комплексами АК-130 и АК-630. На одном из этапов учений экипажи кораблей отработали взаимодействие с противолодочной авиацией объединения ВВС и ПВО, самолетами Ту-142 и Ил-38, а также с самолетами Воздушно-космических сил РФ.