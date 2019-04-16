Фрегат "Адмирал Горшков" примет участие в торжествах к 70-летию ВМС Китая

Новейший фрегат Северного флота "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" примет участие в торжествах, посвященных 70-летию Военно-морских сил Китая. Отряд кораблей во главе с фрегатом уже вошел в Южно-Китайское море. Об этом сообщает пресс-служба Северного флота.

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Отряд кораблей и судов Северного флота во главе с фрегатом "Адмирал Горшков" прошел Малакский и Сингапурский проливы и вошел в Южно-Китайское море. В составе отряда многофункциональное судно обеспечения "Эльбрус", морской танкер "Кама" и спасательный буксир "Николай Чикер".

Российский фрегат "Адмирал Флота Советского Союза Горшков", возглавляющий отряд боевых кораблей и судов обеспечения Северного флота в дальнем походе, завершил проход Малакского и Сингапурского проливов и вошел в Южно-Китайское море

- говорится в сообщении.

Российские корабли направляются в китайский порт Циндао на полуострове Шаньдун на берегу Желтого моря, где 23 апреля экипаж "Адмирала Горшкова" примет участие в торжествах, приуроченных к 70-летию ВМС Китая.

Как ранее сообщалось, отряд кораблей и судов Северного флота вышел из Североморска в дальний поход 26 февраля этого года и за это время преодолел свыше 11 тысяч морских миль, по пути совершая визиты в порты различных государств. Для фрегата "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" это первый дальний поход после вхождения в состав ВМФ РФ.