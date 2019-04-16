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16.04.2019
Военное обозрение

Взгляд с Запада: РФ лучше порезать авианосец на металл, чем позориться

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Единственный российский авианосец, многострадальный "Адмирал Кузнецов", долгое время считался объектом, вызывающим смущение у Кремля, который воображает себя мировой альтернативой американскому лидерству. Однако теперь российское правительство сталкивается с гораздо более неприятной ситуацией, чем с простой поломкой: поврежденный корабль необходимо буксировать по всему миру, чтобы довести его до дока, где он может восстановить работоспособность. Об этом рассуждает западное издание NewsRep.

Источник изображения: topwar.ru

В октябре прошлого года плавдок, удерживавший "Адмирала Кузнецова", загорелся, и в конечном итоге погрузился в море, оставив неподвижный корабль на плаву. При этом на взлетно-посадочную площадку авианосца во время инцидента рухнул большой кран, проделав большую дыру и расширив список необходимых работ.

Единственной возможностью вернуть корабль к жизни является его буксировка к плавдоку ПД-41, расположенному на Дальнем Востоке России. Чтобы добраться до него, необходимо выйти из Кольского залива, пройти через Норвежское море, Северную и Южную Атлантику, обогнуть южную оконечность Африки, преодолеть Индийский океан, а затем войти в Тихий океан. Только тогда массивный корабль получит возможность пройти ремонт. Есть только одна проблема: гребные винты были сняты с авианосца до указанного происшествия. Это означает, что корабль не может передвигаться собственным ходом.

Поэтому проводить его смогут только океанские буксиры на протяжении тысяч миль. Данное зрелище обязательно привлечет внимание всего мира, так как "Адмирал Кузнецов" уже является героем иностранных анекдотов на военную тематику. Или Россия может просто отказаться от авианосца, порезав его на металл, но избежав позорных моментов, которые непременно появятся при буксировке корабля.

Так рассуждают авторы на западном ресурсе.

Это означало бы, что у России, страны, которая претендует на роль мировой военной державы, не останется авианосцев. Но правда состоит в том, что его потеря мало что изменит в боевом потенциале РФ.Корабль в последний раз выступал в поход в 2016 году в поддержку сил Асада в Сирии. Это развертывание оказалось неприятным для российских военных, поскольку его миссия была омрачена потерей двух самолетов при попытке их приземления на взлетно-посадочную площадку корабля. После этого он вернулся в русские воды.

Таким образом, вопрос сводится к следующему – что будет более смущающим для российского правительства: выставлять напоказ их авианосца-зомби всему земному шару, пытаясь отремонтировать его, или навсегда попрощаться с ним, потеряв свое место среди стран с огромными возможностями проецирования военно-морской силы?

Такие рассуждения. Такой взгляд с Запада.

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Страны
Индия
Норвегия
Россия
Сирия
США
Продукция
Адмирал Кузнецов
Проекты
1143 Кречет
Авианосец
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3 комментария
№1
16.04.2019 08:15
В таком случае Англии и США нужно порезать на металлолом свои новейшие корветы  и эсминцы,чтобы не позориться таская их на буксирах...
+1
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№2
16.04.2019 13:10
Почему всё-таки это случилось? Почему док "утонул"? Это же очень не просто - утопить такую большую полую железяку. Там же должно быть много отдельных "непотопляемых" отсеков.
0
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№3
16.04.2019 14:38
Цитата, q
Почему всё-таки это случилось?
Сейчас ни кто не скажет. Пока не поднимут.
0
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