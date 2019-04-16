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16.04.2019
Интерфакс-АВН

Российские ракетные крейсеры завершили учения в Норвежском море

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Крейсер "Петр Великий"
Крейсер "Петр Великий".
Источник изображения: rg.ru

Москва. 15 апреля. ИНТЕРФАКС - Тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий" и ракетный крейсер "Маршал Устинов" провели в северной части Норвежского моря учение по уничтожению подводной лодки условного противника, сообщили в понедельник в пресс-службе Северного флота РФ.

Для поиска подлодки условного противника были задействованы противолодочные корабельные вертолеты Ка-27, говорится в сообщении.

"В ходе учения военные моряки выполнили комплекс противолодочных мероприятий, в том числе противолодочное маневрирование, применение противоторпедного оружия и нанесение удара по подводной лодке. Часть боевых упражнений была выполнена условно при помощи компьютерного моделирования тактической обстановки", - проинформировали в пресс-службе.

После данного этапа учений "Пётр Великий" и "Маршал Устинов" завершили выполнение задач в Норвежском море, отмечается в сообщении.

Учения кораблей в Баренцевом и Норвежском морях проходили в рамках итоговых мероприятий боевой подготовки Северного флота за зимний период обучения 2019 учебного года, говорится в сообщении.

Как сообщал "Интерфакс", на одном из этапов учений экипажи кораблей отработали взаимодействие с противолодочными самолётами Ту-142 и Ил-38, а также с самолётами Воздушно-космических сил Российской Федерации.

Флагман Северного флота России ТАРК "Петр Великий" - самый большой в мире неавианосный ударный боевой корабль с ядерной энергетической установкой. Крейсер предназначен для поражения крупных надводных целей противника, обеспечения комплексной противовоздушной и противолодочной обороны соединений боевых кораблей.

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Страны
Норвегия
Россия
Продукция
Ил-38
Ка-27
Пётр Великий
Ту-142
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