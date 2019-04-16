Войти
16.04.2019
ИноСМИ

France 24 (Франция): "Ни одна страна НАТО не станет дразнить россиян" в Черноморском регионе

853
2
-2
Украинско-американские военные учения Sea Breeze
Украинско-американские военные учения Sea Breeze.
Источник изображения: © РИА Новости, Денис Петров

Вашингтон работает над планом отправки новых кораблей НАТО в Черное море в ответ на якобы незаконное задержание россиянами украинских кораблей, нарушивших российскую границу. По мнению эксперта, Россия имеет полное право рассматривать план американцев как провокацию. С таким же успехом можно было бы требовать, чтобы американцы держались подальше от Мексиканского залива, считает он.


3 апреля США объявили о своем намерении усилить военное присутствие НАТО в Черном море, отправив туда дополнительные корабли. "Мы примем все необходимые меры для того, чтобы сдержать очень агрессивную Россию", - заявила посол США в НАТО Кей Бейли Хатчинсон (Kay Bailey Hutchison). Она заверила, что предложение США направлено на то, чтобы гарантировать безопасное прохождение украинских кораблей через Керченский пролив".

Этот план был разработан после инцидента, произошедшего в ноябре 2018 года, когда российская береговая охрана захватила три украинских военных корабля, попытавшихся войти в Азовское море через Керченский пролив, отделяющий Азовское море от Черного. В результате три человека были ранены, а 24 украинских моряка были захвачены российскими военными.

Ситуация в Черноморском регионе продолжает ухудшаться?

Квентин Лопино (Quentin Lopinot), научный сотрудник Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне, считает, что эта инициатива Америки является в первую очередь реакцией на ухудшение ситуации в Черноморском регионе: "Россия поставила перед собой цель модернизировать свой флот и инфраструктуру в этом регионе, поэтому она стала маркировать свою территорию гораздо более агрессивно. Вашингтон не хочет закрывать на это глаза, опасаясь, что Москва в конечном счете может получить фактический контроль или даже добиться господства в Черноморском регионе. Таким образом, вызов заключается в том, чтобы гарантировать, что Черное море останется международной территорией, где уважают свободу навигации".

Ив Бойе (Yves Boyer), научный сотрудник Фонда стратегических исследований (Fondation pour la recherche stratégique), считает, что это в первую очередь вопрос качества общения между странами. "Нам необходимо делать заявления. Американцы хотят успокоить Болгарию, Румынию и Грузию. Возможно, идея состоит еще и в том, чтобы помочь президенту Украины Петру Порошенко, который оказался в тяжелом положении после первого тура президентских выборов", - объяснил он. В ответ на это Россия ясно дала понять, что она рассматривает инициативу США "в негативном ключе". "Мы не понимаем, что имеется в виду. Ситуация с Керченским проливом и судоходством там хорошо известна", - заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

По мнению Бойе, Россия имеет полное право рассматривать план американцев как провокацию: "Это как чесать шею медведя - вы думаете, что его это впечатлит, но это совершенно нелепо. Побережье Азовского моря полностью принадлежит России. С таким же успехом можно было бы требовать, чтобы американцы держались подальше от Мексиканского залива".

Стратегически важный Керченский пролив

Еще до ноябрьского инцидента Киев и Вашингтон в течение нескольких месяцев обвиняли Россию в сознательном "препятствовании" прохождению коммерческих судов по Керченскому проливу. Россия претендовала на контроль над Керченским проливом с момента аннексии Крымского полуострова, которая позволила ей контролировать обе стороны пролива. "Этот пролив имеет большое значение для Москвы, потому что он обеспечивает физическую связь между Крымским полуостровом и российскими территориями. Таким образом, контроль над этим проливом позволяет закрепить аннексию Крыма", - считает Лопино.

Этот пролив имеет большое значение и для Киева, потому что он обеспечивает проход в Азовское море, где находятся несколько украинских портов, включая Бердянск и Мариуполь.

"Россия - это не просто какая-то страна Старого света"

Несколько пограничных стран, входящих в состав НАТО, таких как Румыния, Болгария и Турция, по вполне понятным причинам имеют постоянное присутствие в Черном море. Транзит военных кораблей других стран в Черном море регулируется Конвенцией Монтрё о статусе проливов 1936 года, которая обеспечивает свободное перемещение в Черном море.

"Американские, французские, британские и немецкие корабли регулярно входят в Черное море в соответствии с этой конвенций", - объяснил Бойе. "В 2018 году в Черное море вошли американские эсминцы, а в 2019 году туда отправятся три французских корабля, - сказал Лопино. - Однако новизна ситуации заключается не столько в увеличении количества кораблей, присутствующих в этом регионе, сколько в улучшении координации управления ресурсами между союзниками. Цель заключается не в том, чтобы аккумулировать военные ресурсы в регионе, а в том, чтобы использовать их более эффективно".

По мнению Бойе, вероятность военной конфронтации крайне мала. "Ни одна страна НАТО не станет дразнить россиян в Азовском море, - сказал Бойе. - Не стоит забывать, что Россия - это не просто какая-то страна Старого света. Это вторая по мощи ядерная держава в мире".


Стефани Труйяр (Stphanie Trouillard)

Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ.

Права на данный материал принадлежат ИноСМИ
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
  • В новости упоминаются
Страны
Болгария
Великобритания
Германия
Грузия
Мексика
Россия
Румыния
США
Турция
Украина
Франция
Проекты
58150 Гюрза
NATO
Ядерный щит
Похожие новости
28.03.2018
Раздвоение наличности
01.06.2015
Белый дом стряпает ядерную кашу
09.06.2014
Крах клиентов коллаборационизма и будущее России
09.06.2012
Саммит НАТО в Чикаго: векторы трансформации альянса
17.07.2007
Россия приостановила участие в ДОВСЕ, но дала Западу время на раздумья
2 комментария
№1
16.04.2019 08:01
Но ведь уже дразнят...
0
Сообщить
№2
16.04.2019 08:16
Ну так не страной же НАТО дразнят... Вся изюминка именно в этом.
+1
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 16.04 16:59
  • 8
Россия не будет участвовать в гонке военных бюджетов с НАТО, заявил Грушко
  • 16.04 16:21
  • 6
Придется бомбить: почему Россия не выдержит войны с НАТО
  • 16.04 15:38
  • 16
В Госдуме назвали сроки возможной отмены призыва в армию
  • 16.04 15:23
  • 5
Aktuln (Чехия): для чего нужна НАТО?
  • 16.04 14:38
  • 3
Взгляд с Запада: РФ лучше порезать авианосец на металл, чем позориться
  • 16.04 14:07
  • 14
Военный эксперт назвал сроки поступления ракеты "Циркон" в войска
  • 16.04 14:06
  • 3
Призрачные перспективы: почему рельсотрон не станет артиллерией будущего
  • 16.04 13:50
  • 2
Венгрия в очередной раз не смогла продать списанные истребители МиГ-29
  • 16.04 13:37
  • 14
На самолеты-амфибии Бе-200 установят российские двигатели ПД-10 - газета
  • 16.04 13:37
  • 12
SpaceX перенесла запуск ракеты-носителя Falcon Heavy
  • 16.04 13:20
  • 7732
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 16.04 11:51
  • 3
"Бук-М3" может сбивать "стелсы" и поражать наземные цели
  • 16.04 11:23
  • 26
Стреляющий дровами танк Т-80 попал на видео
  • 16.04 11:21
  • 1
Нам не нужны маленькие "танкисты": в Израиле женщин не пустят на броню
  • 16.04 10:49
  • 1
Военный политолог опроверг небоеспособность российского флота в Арктике