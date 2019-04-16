По старым калькам ЦРУ: лидер "пятой колонны" Гуайдо назвал интервенцией присутствие в Венесуэле кубинских военных

Военные из России и Кубы находятся на территории Венесуэлы незаконно, потому что их приезд не был одобрен Национальной ассамблеей (парламентом страны). Такое заявление сделал, лидер так называемой венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо.

Он отметил, что только парламент может разрешить въезд иностранных военнослужащих на территорию страны. По его словам, оппозиция исключает военный вариант разрешения венесуэльского политического кризиса. И это несмотря на то, что США уже неоднократно заявляли о намерении решить "кризис" в Венесуэле военным путем.

Закономерно, что президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил Вашингтон в попытке госпереворота и разорвал дипломатические отношения с США. Поддержку ему выразили Россия, Мексика, Боливия, Куба, Сирия и другие страны.