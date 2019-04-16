ЦАМТО, 15 апреля. Рынок вооружений Пакистана на текущий момент и ближнесрочную перспективу монополизирован Китаем и США, причем США в предстоящие 4 года будут постепенно терять свои позиции в Пакистане.

В то же время, значительно увеличат военный экспорт в Пакистан такие страны как Швеция, Турция и Украина, которые "заместят" "выпадение" США по ряду сегментов.

Кроме того, на рынке вооружений Пакистана появятся новые игроки, в частности, это Германия и Нидерланды. Тем не менее, этот рынок останется под жестким контролем Пекина, который имеет с Исламабадом ряд крупных долгосрочных совместных программ.

При этом Китай вряд ли позволит кому-либо из конкурентов значительно усилить свои позиции на рынке вооружений Пакистана, имея для этого различные рычаги давления на Исламабад. В целом можно констатировать, что Пакистан является сферой влияния и особой зоной интересов Китая. Из этого в дальнейшем будет строиться и политика Исламабада в сфере ВТС, с преимущественной ориентацией на Китай.

В качестве справочного материала ниже приведена статистика импорта ВиВТ Пакистан за 2010-2017 гг. и ориентировочный прогноз на 2018-2021 гг.

По данным ЦАМТО, поставки вооружений Пакистану в 2010-2017 гг. осуществили 16 стран. За 8-летний период объем идентифицированного военного импорта Пакистана по всем странам-экспортерам составил 11,941 млрд. долл.

За тот же период Пакистан сформировал пакет заказов на закупку вооружений на сумму 15,121 млрд. долл.

Первое место в рейтинге крупнейших экспортеров ПВН Пакистану в период 2010-2017 гг. занимает Китай – 4,805 млрд. долл. (40,2% рынка). Портфель заказов, сформированный за тот же период, составляет 9,719 млрд. долл. (64,3% рынка). То есть Китай имеет абсолютное преимущество перед всеми остальными конкурентами на рынке вооружений Пакистана, прежде всего, это касается портфеля заказов за рассматриваемый период.

Второе место в рейтинге крупнейших экспортеров ПВН Пакистану в период 2010-2017 гг. занимают США – 4,266 млрд. долл. (35,72% рынка). Сформированный в 2010-2017 гг. портфель заказов составляет 1,573 млрд. долл. (10,4% рынка).

Третье место в рейтинге занимает Италия – около 719 млрд. долл. Сформированный портфель заказов – 190 млн. долл.

Места с 4 по 10 в рейтинге крупнейших поставщиков вооружений Пакистану по периоду 2010-2017 гг. занимают Швеция (449 млн. долл.), Турция (424 млн. долл.), Украина (292 млн. долл.), Франция (280 млн. долл.), Бразилия (215 млн. долл.), Иордания (около 200 млн. долл.) и Россия (183 млн. долл.).

Поставки вооружений Пакистану также реализовали (в порядке убывания объемов) Великобритания, Сербия, Нидерланды, Чехия, Словакия и Польша.

В 2018-2021 гг., согласно имеющемуся портфелю заказов, тендерам и озвученным планам по прямой закупке вооружений объем импорта Пакистана, по оценке ЦАМТО, составит 7,773 млрд. долл. против 4,567 млрд. долл. в 2014-2017 гг. и 7,284 млрд. долл. в 2010-2013 гг.

Согласно имеющемуся портфелю заказов и намерениям по прямой закупке, в 2018-2021 гг. Китай упрочит лидирующие позиции на рынке вооружений Пакистана с объемом прогнозируемого экспорта в сумме 3,872 млрд. долл. (49,8%) против 2,877 млрд. долл. в 2014-2017 гг. и 1,927 млрд. долл. в 2010-2013 гг.

Второе место по прогнозируемому объему экспорта ПВН Пакистану в период 2018-2021 гг. сохранят за собой США, но со значительно более скромным показателем – 725 млн. долл.).

В целом по состоянию на конец 2018 года заказы на поставку ПВН Пакистану со сроком исполнения в 2018-2021 гг. имеют 10 стран (с учетом категории "неизвестный" – тендеры). По категории "неизвестный" объем поставок в 2018-2021 гг. ожидается в объеме около 500 млн. долл. В 2018-2021 гг. на рынок вооружений Пакистана выйдут еще две страны, которые не присутствовали на этом рынке в предыдущий 8-летний период – Германия (прогнозируемый объем экспорта в 2018-2021 гг. составляет 294 млн. долл.) и Нидерланды (210 млн. долл.).