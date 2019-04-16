Военные отразили нападение на комплексы "Бук-М1" на учениях в Астраханской области

Тренировка прошла в рамках полевого лагерного сбора на полигоне Капустин Яр

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 апреля. /ТАСС/. Военнослужащие алтайского соединения противовоздушной обороны 41 общевойсковой армии Центрального военного округа (ЦВО) отразили нападение условного противника на зенитно-ракетный комплекс "Бук-М1" на полигоне Капустин Яр в Астраханской области. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой округа в понедельник.

"По замыслу учений, с помощью беспилотного летательного аппарата "Элерон", военнослужащие разведывательных подразделений зафиксировали высадку диверсионно-разведывательной группы условного противника в районе несения боевого дежурства расчетов ЗРК "Бук-М1". В планы "диверсантов" входил подрыв пусковой установки комплекса. По тревоге была поднята оперативная группа и подразделение охраны, назначенные для предотвращения диверсий. Военнослужащие выдвинулись в район и уничтожили силы условного противника. Также инженерно-саперным отделением были проведены работы по поиску закладок, мин и фугасов, установленных в районе сосредоточения диверсантами", - говорится в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что тренировка прошла в рамках полевого лагерного сбора на полигоне Капустин Яр, в котором задействовано более 300 военнослужащих и свыше 90 единиц военной техники.

Соединения и воинские части 41-й общевойсковой армии входят в состав ЦВО и дислоцированы на территории шести субъектов России: Новосибирская, Омская, Кемеровская, Иркутская области, Алтайский край и Республика Тыва.