Войти
16.04.2019
ТАСС

Военные отразили нападение на комплексы "Бук-М1" на учениях в Астраханской области

431
0
+1
Бук-M1-2 (9A310M1-2)
Бук-M1-2 (9A310M1-2)
Источник изображения: http://ns.titus.kz/

Тренировка прошла в рамках полевого лагерного сбора на полигоне Капустин Яр

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 апреля. /ТАСС/. Военнослужащие алтайского соединения противовоздушной обороны 41 общевойсковой армии Центрального военного округа (ЦВО) отразили нападение условного противника на зенитно-ракетный комплекс "Бук-М1" на полигоне Капустин Яр в Астраханской области. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой округа в понедельник.

"По замыслу учений, с помощью беспилотного летательного аппарата "Элерон", военнослужащие разведывательных подразделений зафиксировали высадку диверсионно-разведывательной группы условного противника в районе несения боевого дежурства расчетов ЗРК "Бук-М1". В планы "диверсантов" входил подрыв пусковой установки комплекса. По тревоге была поднята оперативная группа и подразделение охраны, назначенные для предотвращения диверсий. Военнослужащие выдвинулись в район и уничтожили силы условного противника. Также инженерно-саперным отделением были проведены работы по поиску закладок, мин и фугасов, установленных в районе сосредоточения диверсантами", - говорится в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что тренировка прошла в рамках полевого лагерного сбора на полигоне Капустин Яр, в котором задействовано более 300 военнослужащих и свыше 90 единиц военной техники.

Соединения и воинские части 41-й общевойсковой армии входят в состав ЦВО и дислоцированы на территории шести субъектов России: Новосибирская, Омская, Кемеровская, Иркутская области, Алтайский край и Республика Тыва.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Бук-М1
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
Бук ЗРК
Военные учения
Похожие новости
16.04.2019
В Алтайском крае отразили нападение "противника" на комплексы БУК-М1
21.01.2019
Проблемы обороны Дальнего Востока по-прежнему существуют
05.10.2016
Под Астраханью войска ПВО выполнят стрельбы в рамках полевого выхода
05.10.2016
ПВО отразит удар высокоточного оружия условного противника на юге России
10.03.2016
Форпост с вопросами
06.03.2013
Украина: отмахнуться не удастся
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 16.04 16:59
  • 8
Россия не будет участвовать в гонке военных бюджетов с НАТО, заявил Грушко
  • 16.04 16:21
  • 6
Придется бомбить: почему Россия не выдержит войны с НАТО
  • 16.04 15:38
  • 16
В Госдуме назвали сроки возможной отмены призыва в армию
  • 16.04 15:23
  • 5
Aktuln (Чехия): для чего нужна НАТО?
  • 16.04 14:38
  • 3
Взгляд с Запада: РФ лучше порезать авианосец на металл, чем позориться
  • 16.04 14:07
  • 14
Военный эксперт назвал сроки поступления ракеты "Циркон" в войска
  • 16.04 14:06
  • 3
Призрачные перспективы: почему рельсотрон не станет артиллерией будущего
  • 16.04 13:50
  • 2
Венгрия в очередной раз не смогла продать списанные истребители МиГ-29
  • 16.04 13:37
  • 14
На самолеты-амфибии Бе-200 установят российские двигатели ПД-10 - газета
  • 16.04 13:37
  • 12
SpaceX перенесла запуск ракеты-носителя Falcon Heavy
  • 16.04 13:20
  • 7732
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 16.04 11:51
  • 3
"Бук-М3" может сбивать "стелсы" и поражать наземные цели
  • 16.04 11:23
  • 26
Стреляющий дровами танк Т-80 попал на видео
  • 16.04 11:21
  • 1
Нам не нужны маленькие "танкисты": в Израиле женщин не пустят на броню
  • 16.04 10:49
  • 1
Военный политолог опроверг небоеспособность российского флота в Арктике