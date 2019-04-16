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16.04.2019
Известия.ru

Астронавтам США дали 15 минут на спасение в российской части МКС в случае ЧП

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МКС
МКС.
Источник изображения: nasa.gov

Ракетно-космическая корпорация (РКК) "Энергия" разработала систему очистки воздуха Международной космической станции (МКС) от аммиака в случае разгерметизации американской системы обеспечения теплового режима, но для спасения у астронавтов США есть около четверти часа.

В своем журнале "Космическая техника и технологии" организация рассказала, что американский экипаж может быть спасен при достаточно быстром переходе в служебный модуль российского сегмента МКС, однако на это отводится только 10–15 минут.

Также отмечается, что система фильтрации, которая состоит из микрокомпрессора АФОТ-М и аммиачного фильтра ФТД-Ф, была разработана совместно РКК "Энергия" и NASA. Система позволяет очистить весь объем российского сегмента станции за восемь часов, отмечает "РИА Новости".

12 апреля снаружи американского сегмента МКС произошла утечка нескольких десятков килограммов жидкого метана.

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Страны
Россия
США
Компании
Энергия РКК
Проекты
МКС
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