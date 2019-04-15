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15.04.2019
Интерфакс-АВН

РФ приветствует жесткую позицию Эрдогана на беспрецедентное давление со стороны США - Песков

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Реджеп Тайип Эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган.
Источник изображения: gazeta.ru

Турция объяснила США свою позицию, поставки С-400 могут начаться уже в июле

Петропавловск-Камчатский. 14 апреля. ИНТЕРФАКС - США оказывают беспрецедентное давление на Турцию, Россия приветствует жесткую позицию президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Давление действительно осуществляется беспрецедентное. Мы приветствуем ту позицию, достаточно жесткую, и безапелляционную позицию, которую занял президент Эрдоган. Мы считаем, что только такая позиция позволит нам действительно свободно суверенно выстраивать диалог", - сказал Д.Песков в интервью передачи телеканала "Россия 1" (ВГТРК).

Он подчеркнул, что "по пальцам можно пересчитать страны, которые способны вести себя суверенно, самостоятельно". "И Россия, и Турция относятся к категории таких стран", - сказал пресс-секретарь.

Так он прокомментировал ультиматум, который США выдвигает Турции в связи с поставками российских зенитных ракетных систем С-400 и ответ турецкой стороны на это.

Со своей стороны глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу подтвердил в интервью программе, что решение по С-400 окончательное. "Мы знаем их (США - ИФ) позицию, а они знают, что уже все решено. Мы уже объясняли им, почему нам пришлось купить С-400. Потому что нам была нужна эта защитная система", - сказал М.Чавушоглу.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Россия
США
Турция
Продукция
С-400 Триумф
Персоны
Эрдоган Реджеп
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