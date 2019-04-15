Войти
15.04.2019
Известия.ru

Появились подробности испытаний самого большого в мире самолета

415
0
0
Источник изображения: Фото: REUTERS/Gene Blevins

Стали известны подробности испытаний самого большого в мире самолета Stratolaunch, первый полет которого состоялся в субботу, 13 апреля. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании Stratolaunch Systems.

Во время испытательного полета воздушное судно достигло скорости свыше 304 км/ч и поднялось на максимальную высоту более 5 км. Лайнер совершил взлет с полигона в пустыне Мохаве (штат Калифорния, США) в 06:58 по местному времени (16:58 мск), полет продлился около 2,5 часов. За это время пилоты оценивали качество управления самолетом, а также его летно-технические характеристики.

Сооружение Stratolaunch было завершено в 2017 году. Размах его крыла составляет 117,3 м, что является абсолютным рекордом в самолетостроении. Масса воздушного судна — 226,8 т, высота — 15 м. На нем установлены шесть двигателей от Boeing 747 и 28 колес. Лайнер способен перевозить на борту груз весом 249 т.


Stratolaunch разрабатывался как система "воздушного старта" ракет и космопланов. По задумке, такой запуск может обеспечивать нужную траекторию полета и экономить топливо.

В январе самолет совершил тестовый проезд по взлетно-посадочной полосе и достиг скорости отрыва шасси от земли.

Права на данный материал принадлежат Известия.ru
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
Boeing 747
Stratolaunch
Компании
Boeing
Проекты
Воздушный старт
Похожие новости
15.04.2019
Первый полет самого большого в мире самолета Stratolaunch
15.04.2019
Превзошли СССР: взлетел крупнейший самолет
09.01.2018
Чужие победы
12.12.2017
Cамолет Ан-124 «Руслан» - вершина достижений конструкторского бюро О.К. Антонова (Часть 2)
15.12.2011
Создатель Microsoft построит гигантский космический беспилотник
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 15.04 12:18
  • 13
Защита эскизного проекта среднего транспортного самолета Ил-276 состоится весной 2019 года
  • 15.04 12:16
  • 147
Что делать с авианосцем: "Адмирал Кузнецов" может не вернуться в строй
  • 15.04 11:58
  • 4
Aurus одинокий: кабриолеты не готовы к Параду Победы
  • 15.04 11:53
  • 3
Источник: Шойгу и Салюков проведут смотр войск на параде Победы на кабриолетах Aurus
  • 15.04 11:44
  • 1
Россия в ожидании новой революции
  • 15.04 11:25
  • 1
Выборных назначен замгендиректора "Ростеха", будет курировать диверсификацию и взаимодействие с ТЭК
  • 15.04 11:16
  • 3
Антигравитатор на колесах
  • 15.04 11:01
  • 5
ВС Ирака получили новую партию российских танков Т-90С
  • 15.04 10:57
  • 33
Турция может стать одним из первых заказчиков Су-57
  • 15.04 10:36
  • 2
Амурская твердыня
  • 15.04 10:32
  • 1
«Мы добирались до орбитальной станции двое суток»
  • 15.04 10:20
  • 1
"Федерация" может стать "Орлом" или "Аистом"
  • 15.04 10:16
  • 1
Сирийские С-300 не смогли отразить атаку израильской авиации
  • 15.04 10:14
  • 6
SpaceX перенесла запуск ракеты-носителя Falcon Heavy
  • 15.04 09:40
  • 11
На самолеты-амфибии Бе-200 установят российские двигатели ПД-10 - газета