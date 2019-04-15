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15.04.2019
ТАСС

Силы ПВО Москвы поразили более 100 воздушных целей условного противника накануне Дня ПВО

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ПВО-ПРО
Система противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО-ПРО) Москвы.
Источник изображения: © Донат Сорокин/ТАСС

Также они отработали маневр уклонения от огня противника

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Накануне профессионального праздника силы ПВО, дислоцированные в Московской области, прошли проверку за зимний период обучения, поразив более 100 воздушных целей условного противника в ходе контрольных занятий. Об этом в воскресенье сообщили ТАСС в Минобороны России.

"В ходе маневров боевым расчетам радиотехнических войск предстояло обнаружить более сотни воздушных целей в зоне ответственности, которые осуществляли полеты на различных скоростях, высотах и с различных направлений, а также передать координаты полетов всех целей на командный пункт соединения", - сообщили в военном ведомстве.

По словам представителей Минобороны, расчеты комплексов С-400 и "Панцирь-С" произвели условный перехват контрольных целей и отработали маневр уклонения от огня противника, совершив марш на новые боевые позиции с развертыванием в боевой порядок и уничтожением вновь обнаруженных целей.

Контрольная проверка за зимний период обучения, к которой были привлечены подразделения зенитных ракетных и радиотехнических войск в Московской области, прошла накануне праздника - дня войск противовоздушной обороны.

В Минобороны напомнили, что главная задача сил ПВО - прикрытие объектов высшего звена государственного и военного управления, промышленности и энергетики, группировок Вооруженных сил России и транспортных коммуникаций от средств воздушно-космического нападения противника.

Отмечается, что по итогам проверки зенитчики с задачей справились, уничтожив все контрольные цели еще на дальних границах в зоне поражения.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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