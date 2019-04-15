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15.04.2019
Военно-промышленный курьер

В Крыму и акватории Черного моря проходит учение войск Южного военного округа

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Источник изображения: vpk-news.ru

Большой ракетный катер "Шуя", малый ракетный катер "Р-60" и малый противолодочный корабль "Суздалец" усилили группировку кораблей Черноморского флота в Черном море. Отряд кораблей совершил переход в назначенные районы, где осуществили контроль и мониторинг подводной, надводной и воздушной обстановки.

В рамках учения подразделения морской пехоты произвели погрузку бронетранспортёров БТР-82 и личного состава на большой десантный корабль "Азов", выполнили переход в позиционный район, где отработали выход БТР на плав для высадки десанта на незнакомый участок побережья.

Летчики-истребители Су-27СМ военно-морской авиации Черноморского флота выполнили сопровождение стратегических бомбардировщиков Ту-160 при выполнении их экипажами полетного задания, а также отработали перехват воздушных целей над акваторией Черного моря. В воздухе пилоты получили координаты условных воздушных целей и выполнили перехват условного противника на дальних рубежах атаки.

Дивизионы мобильных береговых ракетных комплексов "Бастион" и "Бал" совершили марши в позиционные районы Крымского полуострова для выполнения тренировок по нанесению условных ракетных ударов по морским целям. Экипажи стартовых батарей отработали нормативы развертывания техники на позициях, задачи по обнаружению надводных целей, выдаче целеуказаний, подготовке комплексов к нанесению ракетных ударов и проведению электронных пусков ракет по условному противнику.

Плановые мероприятия боевой подготовки проходят на фоне совместных учений объединенных военно-морских сил НАТО "Морской щит-2019", позволившие войскам и силам Южного военного округа в условиях реальной обстановки отработать учебно-боевые задачи по предназначению.

После выполнения поставленных задач задействованные в учениях подразделения вернулись в пункты базирования.

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