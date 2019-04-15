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15.04.2019
Интерфакс-АВН

Реальные задачи размещаемых США в Румынии комплексов THAAD вызывают вопросы - МИД РФ

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Источник изображения: topwar.ru

Лесные дали (Подмосковье). 13 апреля. ИНТЕРФАКС - В Москве внимательно наблюдают за ситуацией с развертыванием американских противоракетных комплексов THAAD в Румынии, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

"Возникают вопросы в отношении того, какие работы будут производиться на объектах в Румынии, потому что хорошо известно, что сегодня Соединенные Штаты работают над совершенствованием технологий по перехвату ракет, и уже многие не скрывают того, что противоракетная оборона США, в том числе ее европейский сегмент, интегрированный в НАТО, должен обладать способностью по перехвату и ракетных средств, находящихся на вооружении Российской Федерации", - сказал А.Грушко журналистам.

"Второй вопрос связан с тем, как долго будет система THAAD находиться в Румынии, и какие функции она будет реально выполнять", - добавил замминистра.

На этой неделе в НАТО заявили, что в связи с плановым обновлением натовской системы противоракетной обороны Aegis Ashore в Румынии США временно развернут вместо нее систему ПРО THAAD.

"В ходе обновления (Aegis Ashore - ИФ) Соединенные Штаты выполнят свои обязательства по противоракетной обороне НАТО путем временного развертывания системы высотного заатмосферного перехвата (Terminal High Altitude Area Defense - THAAD) в Девеселу, в Румынии", - говорилось в сообщении пресс-службы альянса, поступившем в четверг в Интерфакс".

В нем объясняется, что запланированное обновление является "частью европейского поэтапного адаптивного подхода Соединенных Штатов к противоракетной обороне, который был объявлен в сентябре 2009 года".

"Подразделение THAAD будет находиться под оперативным контролем НАТО и полным политическим контролем Североатлантического совета", - подчеркивают в штаб-квартире организации. Оно "будет сосредоточено на потенциальных угрозах из-за пределов евроатлантического региона".

Это подразделение, говорится в коммюнике, будет присутствовать в Румынии только до тех пор, пока не завершится обновление Aegis Ashore Romania - "чисто оборонительной системы".

Как сообщают в НАТО, ожидается, что обновление и развертывание Aegis Ashore продлятся несколько недель.

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