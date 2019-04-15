МИД РФ пообещал реакцию Москвы на активность НАТО в черноморском регионе

Грушко: Мы примем все необходимые меры для нейтрализации угроз

Лесные дали (Подмосковье). 13 апреля. ИНТЕРФАКС - Россия будет реагировать на активность НАТО в черноморском регионе, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

"Мы, разумеется, примем все необходимые меры для нейтрализации угроз, связанных с повышенной активностью НАТО в этом регионе", - сказал он журналистам в субботу на полях ассамблеи Совета по внешней и оборонной политике.

"Активность в черноморском регионе не добавляет безопасности, она только подрывает региональную стабильность", - отметил он.

Он подчеркнул, что в Москве внимательно следят за тем, "как будет развиваться планирование в альянсе по усилению присутствия в этом регионе".

"Будем соответствующим образом на это реагировать", - добавил он.

Ранее стало известно, что НАТО приняла новый план, который предполагает усиление присутствие в регионе Черного моря.