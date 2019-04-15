"Кошмар для НАТО": как С-400 боятся на Западе

Немецкий эксперт назвал покупку Турцией С-400 "кошмаром НАТО"

Немецкий журналист назвал приобретение Турцией у России четырех дивизионов ЗРК С-400 "Триумф" "кошмаром" для НАТО. Он отметил, что техническое оснащение российского оружия превосходит американское. Кроме того, по его словам, сделка с Россией является более выгодной для турецкой стороны, так как стоимость ее военного оснащения в два раза меньше.

Приобретение Турцией четырех дивизионов зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 "Триумф" может стать серьезной проблемой для Запада. Об этом говорит журналист немецкого издания Stern.

"Для Кремля ЗРК - бестселлер, в то время как для НАТО - кошмар", - пишет в своей статье Гернот Крампер.

Автор статьи говорит о том, что западным странам неизвестны точные характеристики этого военного оснащения. Между тем в России утверждают, что одной из его возможностей является поражение "невидимых" военных самолетов США.

"США долгое время доминировали в мировом воздушном пространстве, однако С-400 становится опасной и для самолетов-невидимок. Его характеристики, как в обнаружении цели, так и в радиусе действия, впечатляют", - отметил Крампер.

А тот факт, что Анкара и другие страны предпочитают покупать российское вооружение, а не американское говорит о том, что Россия смогла убедить глав государств в соответствующих возможностях своих систем, пишет немецкий журналист.

"Присутствие всего лишь одного российского дивизиона в Сирии привело к тому, что западные истребители больше не могли контролировать воздушное пространство (страны - Газета.Ru), либо каждый боевой вылет становился непредсказуемым", - пишет автор.

Кроме того, по его словам, ЗРК, произведенные в России, оказались более выгодными для Турции. Они считаются более продвинутыми, чем американский комплекс противоракетной обороны (ПРО) Patriot, и в то же время стоят дешевле. Теперь Турция, закупив вооружение, встала на путь "меньшей зависимости (от НАТО - Газета.Ru)", считает журналист немецкого издания.

Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Москва может поставить Анкаре С-400 еще до намеченного срока в июле текущего года, передает Sabah. Глава государства дал интервью журналистам в самолете, пока возвращался из российской столицы. Он назвал поставки С-400 уже решенным вопросом. "[Они] будут в июле, но, возможно, получится даже раньше", - отметил Эрдоган.

Президент подчеркнул, что Турция - одна из сильнейших стран НАТО, и задался вопросом, почему в таком случае у нее не может быть и сильной системы противовоздушной обороны (ПВО).

Более того, как заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу, Анкара может заказать у России и дополнительные С-400. Турецкая сторона реализует эту задумку, если ей не позволят закупить американские комплексы ПРО Patriot. Он пояснил, что Анкара также будет вынуждена закупать самолеты у другой страны, если Вашингтон откажется продавать ей истребители-бомбардировщики пятого поколения F-35.

О том, что вероятность подобной сделки довольно низка, ранее сообщил госсекретарь США Майк Помпео. По его словам, Анкара не сможет закупить эти самолеты, если развернет на своей территории С-400. Такое заявление он сделал на слушаниях в одном из подкомитетов комитета Сената Конгресса США по ассигнованиям. Помпео отметил, что уже уведомил Турцию о риске исключения ее из программы в случае получения ею С-400. "Я сообщил им об этом приватно. И я вновь сделаю это публично здесь", - подчеркнул госсекретарь.

По мнению американской стороны, на вооружении турецкой армии не могут стоять американские истребители-бомбардировщики F-35 и российские зенитно-ракетные системы С-400, потому что это невозможно технически.

"Как мне пояснили в Пентагоне, невозможно одновременно запускать в воздушное пространство F-35, где в значительной степени С-400 ведет свою деятельность. Это не слишком уж техническое описание, но эта техника не может сосуществовать, мы давали это ясно понять [Турции] по внешнеполитическим и военным каналам связи. Это серьезная техническая проблема", - сказал Помпео.

Госсекретарь США в очередной раз напомнил, что Вашингтон предложил Анкаре закупить американские ЗРК Patriot. По его словам, это предложение рассматривается, детали прорабатываются.

1 апреля стало известно о том, что США отменили для Турции поставку материалов для истребителей F-35. Причиной стало приобретение страной российских ЗРК С-400, сообщал Reuters со ссылкой на источники.

Минобороны США потребовало от Турции "безусловного отказа" от российских С-400. Однако власти страны не намерен это делать, даже в случае покупки американских ПВО Patriot. В администрации главы турецкого государства считают, что эти темы "не связаны между собой".

Власти Турции были намерены были приобрести у США не менее ста F-35 Lightining II в рамках многонациональной программы разработки F-35 под эгидой штатов. Еще в 2002 году Анкара присоединилась к этой программе. Известно, что Турция производит некоторые запчасти для истребителя: части фюзеляжа, шасси и дисплеи кабины пилота.

В конце марта США на законодательном уровне попытались урегулировать вопрос с приобретением военного оборудования Турцией. В конгрессе США внесли законопроект, который запрещает поставку истребителей F-35 для страны. Сенаторы предложили ввести такие ограничительные меры до тех пор, пока американская сторона не будет уверена, что Турция отказалась от закупки С-400 у России.

Производство F-35 началось в 2006 году. В настоящее время произведено около 300 малозаметных многофункциональных истребителей-бомбардировщиков пятого поколения. Некоторые из них находятся у ВВС США, Великобритании, Израиля, Италии, Норвегии. Нидерландов, Австралии и Японии.

Напомним, что соглашение о приобретении российских систем ПВО С-400 был заключен между Анкарой и Москвой в сентябре 2017 года. В рамках договора между странами в Турцию должны поставить четыре зенитных дивизионов. Стоимость контракта составляет 2,5 млрд долларов, из которых половину покроет российский кредит.

Ангелина Мильченко